Συζητείται από το πρωί, και θα ψηφιστεί το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», όπου περιλαμβάνεται και δέσμη 17 διατάξεων του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.



Οι συγκεκριμένες διατάξεις έρχονται να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τον ν. 5085/24, για την παραβατικότητα στον αθλητισμό, που ψηφίστηκε με ευρεία συναίνεση τον περασμένο Φεβρουάριο, να ρυθμίσουν ζητήματα περί των εκλογών των αθλητικών Ομοσπονδιών, να θωρακίσουν τη χρηστή οικονομική διαχείριση και εν πολλοίς, να λειτουργήσουν ως «γέφυρα», εν όψει της κωδικοποίησης της 25ετούς αθλητικής πολυνομοθεσίας και της κατάθεσης του νέου αθλητικού νόμου-πλαίσιο προς το τέλος του έτους.



Μεταξύ άλλων, στις διατάξεις προβλέπονται:



- Τουλάχιστον το 1/3 των θέσεων των μελών του ΔΣ κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας καταλαμβάνουν υποχρεωτικά υποψήφιοι από κάθε φύλο. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 40% του αριθμού των προς εκλογή θέσεων.

Η εν λόγω τροποποίηση (έως τώρα ίσχυε μόνο ότι ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 των προς εκλογή θέσεων) γίνεται κατόπιν πρότασης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για ποσόστωση, στο πλαίσιο της ισότιμης και ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων, ιδίως των γυναικών, στα ΔΣ των Ομοσπονδιών όλων των αθλημάτων, χωρίς την επίδραση κοινωνικών στερεοτύπων.



- Με τη συμπλήρωση θητειών συνολικής διάρκειας 20 ετών, σε εκτελεστικές θέσεις ΔΣ αθλητικών Ομοσπονδιών, θεσπίζεται κώλυμα επανεκλογής σε τέτοια θέση και δικαίωμα εκλογής μόνο ως απλού μέλους του ΔΣ. Η εν λόγω τροποποίηση καταργεί την ηλικιακή διάκριση των 70 ετών, θεσπίζει ως ανώτατο όριο σε εκτελεστικές θέσεις μίας ή και περισσοτέρων Ομοσπονδιών τα 20 έτη, διατηρεί το όριο των έως τριών θητειών για τον Πρόεδρο και προβλέπει 4ετές «διάλειμμα» από αξίωμα για όποιο άλλο εκτελεστικό μέλος συμπληρώνει δύο πλήρεις θητείες.



- Στα Διοικητικά Συμβούλια των αθλητικών Ομοσπονδιών θα ορίζονται Υπεύθυνοι

Σχολικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, με σκοπό την οργανωμένη διασύνδεση του Αθλητισμού με την Παιδεία, μέσω των καθ’ ύλην αρμοδίων για την ανάπτυξη και προαγωγή των αθλημάτων των Ομοσπονδιών. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Kouros), με σκοπό την τροφοδότηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "e-Kouros" του Υπουργείου Αθλητισμού, για την άμεση καταχώριση κάθε απαιτούμενου στοιχείου της δραστηριότητας της Ομοσπονδίας. Αθλητικών Αξιών και Ακεραιότητας, με σκοπό την προαγωγή των Ολυμπιακών Αξιών και Ιδεωδών και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.



- Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των φορέων (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία) που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Αθλητισμού, θα αποτελεί πλέον η μη ύπαρξη οφειλών, που δημιουργήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, προς τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την καταβολή της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης θα αποτελεί η χορήγηση βεβαίωσης από τα ΕΑΚ περί μη ύπαρξης οφειλών. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, το ποσό αυτής θα παρακρατείται από την εκάστοτε επιχορήγηση ή χρηματοδότηση που θα δικαιούται ο οφειλέτης και θα αποδίδεται στο ΕΑΚ όπου υφίσταται η οφειλή. Σκοπός της ρύθμισης είναι η παύση ύπαρξης οφειλών, οι οποίες δεν καταβάλλονται επί μακρόν από τους οφειλέτες, προς τα ΕΑΚ και η διασφάλιση της εύρυθμης δημοσιονομικής λειτουργίας τους, ιδιαίτερα όταν πλέον η αθλητική κοινότητα χρηματοδοτείται με επιπλέον 66 εκατ. ευρώ ετησίως από την φορολογία των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.



- Στις ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων, που διεξάγονται σε κλειστές εγκαταστάσεις, προστίθεται και η αφή καπνογόνων και πυρσών. Η ΔΕΑΒ θα επιβάλλει αυτόματα ποινή διεξαγωγής κεκλεισμένων των θυρών, για την επόμενη εντός έδρας συνάντηση, εφόσον σε κλειστό γυμναστήριο ανάψει καπνογόνο ή πυρσός.

Έως τώρα τιμωρούνταν μόνο η ρίψη και όχι η αφή, η οποία πλέον επιτρέπεται μόνο σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις.



- Εξορθολογίζονται τα πρόστιμα της ΔΕΑΒ προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και το πλαίσιο υποβολής τους διαμορφώνεται από 1.000 € έως 50.000 € . Τα πρόστιμα από 10.000 € έως 1.000.000 € , που ίσχυαν ανεξαιρέτως έως τώρα, παραμένουν μόνο για τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες.



- Η (υποχρεωτικά έγγραφη) υποβολή αιτήματος αναγνώρισης προς ΠΑΕ από υφιστάμενη ή υπό σύσταση Λέσχη Φιλάθλων, κοινοποιείται και στο Τμήμα Λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού του Υπουργείου Αθλητισμού. Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον υπάρχει έγγραφη υποβολή αιτήματος μίας ή και περισσοτέρων Λεσχών Φιλάθλων προς συγκεκριμένη ΠΑΕ και εκείνη δεν συναινέσει σε μία, τότε η ΠΑΕ δεν θα δικαιούται της επόμενης χρηματοδότησης από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων. Η χορήγηση συναίνεσης των ΠΑΕ για την αναγνώριση και λειτουργία της εκάστοτε Λέσχης Φιλάθλων τους εκπνέει στις 20 Αυγούστου κάθε έτους και πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε Λέσχη Φιλάθλων η οποία δεν έχει υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο.



- Παρατείνεται έως το τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2024-2025 η υφιστάμενη 5ετής σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών VAR, που επιβαρύνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι η τελευταία χρονιά που η Πολιτεία αναλαμβάνει το κόστος του VAR, ώστε να μην διαταραχθεί η αδιάλειπτη και αποτελεσματική εφαρμογή του, η οποία συμβάλλει στην αξιοπιστία και ακεραιότητα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος.



- Επιπλέον, κωδικοποιείται και αποκρυσταλλώνεται το πλαίσιο περί διορισμών διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο, δεδομένης της ύπαρξης πλειόνων νομοθετημάτων (2725/1999, 3812/2009, 4210/2023, 5025/2023) και της προκαλούμενης σύγχυσης ως προς την εφαρμογή τους, ενώ ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού του Αθλητισμού, μέσω του "e-kouros".

