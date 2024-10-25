«Η φράση "φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης" τους ενόχλησε πολύ και δικαίως, αφού στο κόμμα τους είχαν πολλούς που έκλεψαν τα χρήματα του ελληνικού λαού και την παράδοση αυτή τη συνεχίζει και σήμερα το ληστρικό ΠΑΣΟΚ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το κόμμα των «Σπαρτιατών» σε σημερινή ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Να θυμίσουμε λίγα σκάνδαλα: Κοσκωτάς, Πάμπερς, Αθανασόπουλος, Τσοχατζόπουλος, Σταμάτη, ΠΥΡΚΑΛ, ΚΥΔΕΠ, ΠΡΟΜΕΤ, ΑΓΡΕΞ, Πώποτας, ο Τόμπρας με τις παρακολουθήσεις, καλαμπόκι, χρηματιστήριο, ΕΤΒΑ, Αγροτική και πρόσφατα η Καϊλή».

Οι «Σπαρτιάτες» σημειώνουν ακόμη ότι «η αντεπίθεσή μας μετά την πράσινη λάσπη που εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτο θέμα στον Τύπο εδώ και τρεις ημέρες. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, κανάλια και μεγάλα ενημερωτικά sites φιλοξενούν ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του Βασίλη Στίγκα, που απάντησε εντός και εκτός Βουλής στον Ανδρουλάκη και τους βουλευτές του που επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν την εκλογική τους πελατεία από τα εσωκομματικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, το κόμμα αναφερόμενο στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, σημειώνει:

«Όσο για τις "εγκυκλοπαίδειες που πήγαν στην φυλακή", σύντομα ο κ. Δουδωνής θα κληθεί στη Δικαιοσύνη και εκεί να δούμε πώς θα αποδείξει τα ψεύδη και τις συκοφαντίες».

Πηγή: skai.gr

