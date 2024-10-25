Το self-test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», προμηθεύτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος το πρωί φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας.

«Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρομολογήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Όπως θυμάστε, ξεκίνησε με το Πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” για τον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού -μάλιστα, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού-, ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, διότι μας επέτρεψε να εντοπίσουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είχαν πρόωρα συμπτώματα καρκίνου του μαστού, χωρίς να το γνωρίζουν.

Σε μια εποχή που δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, η συνέχιση αυτού του προγράμματος και για άλλες ασθένειες έχει μεγάλη σημασία. Και εδώ να πούμε ότι το τεστ αυτό για εντοπισμό συμπτωμάτων, που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μπορεί να είναι υποψήφιος να έχει καρκίνο στο παχύ έντερο, διατίθεται πια δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας μεταξύ 50 και 69 ετών. Είναι μία πολύ εύκολη εξέταση. Οι συμπολίτες που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχουν πάρει αυτό το μήνυμα. Μην το αγνοήσετε, διότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Δεν σημαίνει το θετικό τεστ, σε καμία περίπτωση, ότι κάποιος έχει καρκίνο. Όμως, είναι μια ένδειξη ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξετάσεις. Να τονίσω, επίσης, ότι όλη η διαδικασία είναι δωρεάν και καλυμμένη σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τη φαρμακοποιό για τη διενέργεια του τεστ και για την ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα.

«Εμείς έχουμε δει μεγάλο ενδιαφέρον. Η εικόνα είναι πολύ θετική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μας λέγανε ότι το σκεφτόντουσαν και τώρα παρακινήθηκαν από την καμπάνια που γίνεται και το μήνυμα που έλαβαν. Γύρω στα 100 άτομα έχουν πάρει μέχρι τώρα από το φαρμακείο μας», ανέφερε η φαρμακοποιός.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «το βασικό μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουμε, και σας χρειαζόμαστε συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια, είναι να καταπολεμήσουμε τον φόβο, γιατί είναι μια απλή εξέταση αλλά όλοι φοβόμαστε. Και αν μάθουμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να ξέρουμε; Η απάντηση σε αυτό είναι ότι όσο πιο γρήγορα μάθουμε κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και ειδικά για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, η έγκαιρη διάγνωση ισοδυναμεί πρακτικά με πλήρη ίαση. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα.

Και για εμένα είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι τελικά πρέπει να έχουμε ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους πολίτες και η καλύτερη φροντίδα την οποία μπορούμε να παρέχουμε είναι να επενδύουμε στην πρόληψη. Πάντα όταν σκεφτόμαστε, ξέρετε, τα θέματα της υγείας, σκεφτόμαστε μόνο τα νοσοκομεία. Και βεβαίως κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία μας, όμως το μεγάλο στοίχημα είναι πώς δεν θα φτάσουμε στα νοσοκομεία.

Όσο περισσότερο επενδύουμε στην πρόληψη και στη δημόσια υγεία, τόσο λιγότερα περιστατικά θα έχουμε, τελικά, συμπολιτών μας που θα αναγκαστούν να πάνε στο νοσοκομείο, να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ή, ακόμα και αν γίνουν καλά, να ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ.

Άρα, η πρόληψη σώζει ζωές. Σας θέλουμε συμμάχους, πάντως, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

«Προσπαθούμε και νομίζω ότι η ανταπόκριση είναι πολύ θετική και θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς», σημείωσε από την πλευρά της η φαρμακοποιός.

Το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου απευθύνεται σε 3,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-69 ετών, και περιλαμβάνει τη δωρεάν διενέργεια self-test (αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του self-test, δωρεάν επίσκεψη σε ιατρό γαστρεντερολόγο για κλινική εκτίμηση, διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης και διενέργεια βιοψίας. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 1.461.560 δικαιούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.