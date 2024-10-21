«Πολύ σημαντικές» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκης τις αποζημιώσεις που θα δοθούν στους αλιείς, λόγω της εγκατάστασης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην περιοχή του Έβρου. Απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Π. Παπαδάκη, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει σχετική συζήτηση με τους τοπικούς αλιείς σημειώνοντας ότι «μόνο ωφελημένοι θα βγουν οι αλιείς, και από πλευράς αλιευτικού πληθυσμού, δηλαδή θα έχουν περισσότερα ψάρια στην ευρύτερη περιοχή, και από πλευράς πραγματικών αποζημιώσεων οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές».

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Παπαδάκης είπε ότι η εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα δημιουργήσει πρόβλημα και στους αλιείς και στη βιοποικιλότητα, και ότι η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στο έργο παρά τις αρνητικές γνώμες αρμόδιων φορέων. Κάλεσε μάλιστα τον υπουργό να πει «συγκεκριμένα, ποια θα είναι αυτά τα ανταποδοτικά» προς τους αλιείς, και, εάν έγινε σχετική διαβούλευση.

Στην ανταπάντησή του, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι οι αποζημιώσεις για τα ανταποδοτικά είναι αντικείμενο συζήτησης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας. «Θα ακούσουμε τους αλιείς από κοντά, μια που τα συγκεκριμένα έργα είναι ακόμα στην πρώιμη φάση: Είναι στην φάση της έρευνας του ανεμολογικού δυναμικού και των καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Πριν φτάσουμε στην επόμενη φάση που είναι η πρόοδος των έργων με τις περιβαλλοντικές μελέτες, και αφού δούμε πού συγκεκριμένα θα πάνε οι ανεμογεννήτριες, πόσες θα είναι, τι έσοδα θα δημιουργούν, και αφού ολοκληρώσουμε και την διαβούλευση με τους αλιείς - γιατί πρέπει να δούμε και το κόστος, που προκαλείται, τον αριθμό των ανεμογεννητριών και που θα πάνε, τον πραγματικό περιορισμό που θα έχουν οι αλιείς - θα έρθουμε να δώσουμε μία δίκαιη και πολύ ικανοποιητική αποζημίωση. Μιλάμε για έργα, η υλοποίηση των οποίων έχει ορίζοντα το 2029-2030, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε την σχετική συζήτηση και με τους τοπικούς αλιείς» είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Τέλος, σχολιάζοντας την περιβαλλοντική διάσταση που έθιξε ο κ. Παπαδάκης, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «η Ευρώπη έχει την πιο προηγμένη περιβαλλοντική νομοθεσία στον πλανήτη, πολύ περισσότερο από άλλες περιοχές, βλέπε Ρωσίες κτλ, που δουλεύουνε στην αντίθετη πλευρά, ενώ έχουμε και ένα Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο περιβαλλοντικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.