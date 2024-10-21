ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση υπονομεύει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Για υπονόμευση της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε ανακοίνωση του σημειώνει πως «η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού χωρίς ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση, συνιστά απαράδεκτη απόρριψη ενός δικαιώματος των εργαζομένων, το οποίο υποτίθεται ότι αναιρέθηκε προσωρινά στο πλαίσιο των μνημονιακών ρυθμίσεων, ενώ «επιλέγοντας τον ορισμό του κατώτατου μισθού με απόφαση της κυβέρνησης, η υπουργός Εργασίας κ. Κεραμέως, υπονομεύει εξαρχής τον όποιο ”διάλογο” ισχυρίζεται ότι θέλει να ξεκινήσει στη συνέχεια για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας». Προσθέτει δε ότι «η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως αυτό ίσχυε πριν από το 2012».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η ΕΕ στοχεύει το 80% των εργαζομένων να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέσα από ελεύθερες διαπραγματεύσεις» και πως «η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 24,7%, υπολειπόμενη κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ», για να τονίσει ότι «είναι άμεση κοινωνική αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στήριξης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των ελεύθερων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους κοινωνικούς φορείς και η κυβέρνηση οφείλει να τη σεβαστεί».

Πηγή: skai.gr

