Του Γιάννη Σουλιώτη

Η παρατεταμένη ανομβρία προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς που ήδη κρούουν καμπανάκι κινδύνου για λειψυδρία. Στην ΕΥΔΑΠ παρακολουθούν το φαινόμενο με ανησυχία, ενώ ήδη σε αρκετές περιοχές της χώρας, υπάρχει πρόβλημα με διακοπές νερού αλλά και χαμηλή πίεση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παρατεταμένη ανομβρία, λιγότερες κατά 50% οι βροχοπτώσεις

«Έχουμε να δούμε χιόνι 6 - 7 χρόνια που σημαίνει ότι δεν εμπλουτίζεται πλέον ο υδροφόρος ορίζοντας», δήλωσε ο Δήμαρχος Κορίνθου, Νίκος Σταυρέλης.

«Η λειψυδρία τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο που είναι η εγκατάλειψη, η ερημοποίηση», ανέφερε ο πρόεδρος Άσσου Κορινθίας, Γιώργος Κώστας.

«Μπαίνουμε σε μια εποχή κίτρινης προειδοποίησης, ένα κίτρινο alert ένας κίτρινος συναγερμός», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χαράλαμπος Σαχίνης.

«Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και με διακοπές νερού αλλά και με πολύ χαμηλή πίεση», αναφέρει ο ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων Χανιώτη Χαλκιδική, Γιάννης Κολοκυθάς.

Όπως αναδεικνύει η έρευνα του ΣΚΑΙ ήδη δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

«Από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2024 καταγράφεται ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας... Αυτό που καταγράφουμε είναι μια ελάττωση των βροχοπτώσεων που έπεσαν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της τάξης του 50% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, δηλώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος.

Ο περιορισμός των βροχοπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοτήτων νερού που υπάρχουν στους αποταμιευτήρες όλης της χώρας. Και της Αττικής.

«Εκεί που η χωρητικότητα των δεξαμενών μας ήταν 1 δισ. 100 εκατ. κυβικά πριν από δύο χρόνια, πέρυσι αυτό υποχώρησε επειδή υπήρξε ανομβρία στα 950 εκατομμύρια και φέτος πιστεύουμε ότι θα κατέβει στα 750 εκατομμύρια», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Χαράλαμπος Σαχίνης.

Η χωρητικότητα του φράγματος της Φανερωμένης είναι 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αυτή τη στιγμή στο φράγμα υπάρχουν μόλις 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Ο δήμος Φαιστού έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας.

Ξηρασία και υπεράντληση υδάτων από γεωτρήσεις οδηγούν σε ανησυχητική πτώση του υδροφόρου ορίζοντα & υποβάθμιση της ποιότητας του νερού

«Οι γεωτρήσεις του Δήμου είναι στο μηδέν. Το νερό δεν τρέχει καν στις βρύσες των σπιτιών», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Βέλου - Βόχας, Θανάσης Μανάβη.

«Η στάθμη των γεωτρήσεων έχει πέσει σημαντικά το τελευταίο δίμηνο -γιατί μετράμε κάθε δύο μήνες- από 5 έως 20 μέτρα, ακόμη και 30 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις, τονίζει ο διευθυντής του Τοπικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων 3ης Ζώνης Μεσσαράς, Μάρκος Μελάς.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλες μας πλέον οι γεωτρήσεις έχουν αρχίσει και μας εμφανίζουν σίδηρο», αναφέρει ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

«Αρχίζει πλέον μια υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων, μπαίνει η θάλασσα μέσα στα υπόγεια νερά. Σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αλατότητα στο μισό της θάλασσας», υπογραμμίζει ο γεωπόνος, Παναγιώτης Σταματόπουλος.

Άρδευση με το δελτίο

Η ξηρασία πλήττει καλλιέργειες ελαιοδέντρων, αμπελιών αλλά και θερμοκήπια. Σε αρκετές περιοχές η κατανάλωση νερού για άρδευση γίνεται με το δελτίο.

«Έχουμε βάλει σε κάθε καλλιέργεια -ανάλογα την καλλιέργεια- περιορισμό στην κατανάλωση ανά στρέμμα και ανά χρόνο», δηλώνει ο διευθυντής Τοπικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων 3ης Ζώνης Μεσσαράς, Μάρκος Μελάς.

«Εδώ είναι μια περιοχή που έχει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, στρέμματα θερμοκηπίων, οι άνθρωποι ζουν απ' αυτά δεν μπορούμε να περιμένουμε... η κατάσταση πραγματικά είναι φοβερά κρίσιμη», αναφέρει ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης.

Πλήγμα στον τουρισμό

Η έλλειψη νερού βλάπτει επίσης σοβαρά και τον τουρισμό.

«Όταν κόβεται το νερό ή δεν έχει πίεση και δεν μπορεί να κάνει ο επισκέπτης μπάνιο, εγώ θα του πω 'ξέρετε είναι ζημιά, είναι από τον δήμο', ο άνθρωπος όμως θα πει δεν με ενδιαφέρει, εγώ πληρώνω», τονίζει ο ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων στην περιοχή Χανιώτη Χαλκιδική, Γιάννης Κολοκυθάς.

Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Κασσάνδρας, βρισκόμαστε στον Ιούνιο και οι διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Είναι κρίμα για μια περιοχή που δεν καλλιεργεί να μην μπορεί να εισπράξει και από τον τουρισμό της», αναφέρει ο Δήμαρχος Βέλου - Βόχας, Θανάσης Μανάβης.

Τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική εξουσία καλούνται να λάβουν μέτρα πριν να είναι πολύ αργά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.