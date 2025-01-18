Θεοδωρικάκος: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας

"Η πολιτική της κυβέρνησης μας είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων" τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση του σήμερα με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους νέους που ζουν στην περιφέρεια, τονίζοντας ότι αποτελεί "κοινό στόχο" κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης η παραμονή τους στον τόπο τους, με ευκαιρίες απασχόλησης, με προοπτικές εξέλιξης και με καλές αμοιβές και πρόσθεσε:

"Η Δυτική Μακεδονία ενισχύεται με πολλαπλές χρηματοδοτικές παρεμβάσεις μέσα από το πρόγραμμα της Δίκαιης Μετάβασης που διαχειρίζεται η Περιφέρεια και ο συνάδελφός μας, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έχουμε μια στενή συνεργασία με όλους, ενώ και τα τρία καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που θα βγάλει, για αυτό το χρόνο, το υπουργείο Ανάπτυξης είναι όλα προσανατολισμένα στη βιομηχανία, στη μεταποίηση και στις ιδιωτικές επενδύσεις, εδώ, στις παραμεθόριες περιοχές".

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παραβρέθηκαν οι βουλευτές Στάθης Κωνσταντινίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Μαρία Αντωνίου, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Λυσσαρίδης και Τάσος Ραφαηλίδης και ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Γιώργος Τζίτζικας, συζητήθηκαν θέματα, τα οποία αφορούν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Ο περιφερειάρχης έθεσε το ζήτημα της Ίδρυσης του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Τεχνολογιών Μετάβασης (Ι.Π.Ε.ΤΕ.Μ) στο ΕΚΕΤΑ/ Παράρτημα Πτολεμαΐδας, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του νέου Ινστιτούτου στη Δυτική Μακεδονία, ανταποκρινόμενο "στην πολύ μεγάλη ανάγκη υποστήριξης των ερευνητικών προσπαθειών" στο πλαίσιο της Απολιγνιτοποίησης και της Ενεργειακής Μετάβασης.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της χρηματοδότησης δαπάνης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν με πετρέλαιο στην Καστοριά, στο 'Αργος Ορεστικό, στα Γρεβενά και στους Μανιάκους. Ο κ. Αμανατίδης υπογράμμισε ότι αυτό «θα αποτελέσει αντιστάθμισμα για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, που λόγω και των χαμηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, αλλά και της σημαντικότατης κρίσης στον κλάδο της γούνας χρειάζονται τη στήριξη όλων μας».

Παράλληλα, τονίστηκε και το θέμα της σύστασης Περιφερειακού Οργάνου Διοίκησης Λαϊκών Αγορών, αλλά και μια σειρά ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ενιαίο γενικό κανονισμό για κάθε λαϊκή αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.