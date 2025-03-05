Στην ανάρτησή του, αναλυτικά, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρει: «Ο αγώνας για καλύτερη και πιο συμπεριληπτική δημοκρατία είναι διαρκής και ποτέ δεν είναι αρκετός. Μας το θύμισαν αυτό οι μαζικές και ειρηνικές -κατά το πλείστον- συγκεντρώσεις της περασμένης εβδομάδας, όπου η πολιτεία εγγυήθηκε και προστάτευσε τόσο το δημοκρατικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία όσο και την ασφάλεια των πόλεων μας παρά τις επιδιώξεις κάποιων ελάχιστων μειοψηφιών. Σε αυτό τον αγώνα, κοινωνία και κυβέρνηση, δεν βρισκόμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα».

Επιχείρημα που επιβεβαιώνει, άλλωστε, όπως σημειώνει, «και η τελευταία έκθεση του Economist που δημοσιεύθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα και κατατάσσει την Ελλάδα για 2η συνεχόμενη χρονιά στην επίλεκτη κατηγορία των 25 μόλις χωρών παγκοσμίως -μεταξύ 167- που χαρακτηρίζονται ως "πλήρεις δημοκρατίες".

Ανακτήσαμε αυτή την ιδιότητα μόλις πέρυσι, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, χάρη στη συλλογική προσπάθεια όλων να βγούμε από τη μεγάλη οικονομική κρίση και τον ακόμη μεγαλύτερο κοινωνικό και πολιτικό διχασμό που ξεκίνησε το 2010 εξαιτίας της κρίσης χρέους. Και το πετύχαμε χάρη σε θεσμικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του κράτους, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στη διεύρυνση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που νομοθέτησε και εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση από το 2019», επιχειρηματολογεί ο 'Α. Σκέρτσος και προσθέτει:

«Δεν είναι αυτονόητο ούτε εύκολο να αγωνίζεσαι για περισσότερη δημοκρατία καθημερινά. Και σίγουρα υπάρχουν πολλά πεδία ακόμη στα οποία μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Όμως σε αυτό τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι ούτε αποτελούμε εξαίρεση. Η Ελλάδα ανήκει σε μια ακόμη πιο επίλεκτη κατηγορία μόλις 13 κρατών μελών της ΕΕ που χαρακτηρίζονται από τον Economist ως πλήρεις δημοκρατίες. Ενώ αν διατρέξουμε τους 14 Ευρωπαίους εταίρους μας που δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να τις κατηγορήσει ως ανελεύθερες ή αντιδημοκρατικές, θα βρούμε τις ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία.

Ας μην απαξιώνουμε, επομένως, αυτό που συλλογικά έχουμε κατακτήσει κι ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη δημοκρατία και τους θεσμούς μας», ζητά ο 'Α. Σκέρτσος και συνεχίζει:

«Ας πούμε ένα βροντερό "όχι" σε όσους είτε σκοπίμως είτε από άγνοια δεν εκτιμούν τη Δημοκρατία που έχουμε κατακτήσει με αγώνες εδώ και 51 χρόνια, κάνοντας λόγο ακόμη και για "χούντες". Τόσο πολύ δείχνουν ότι τιμούν και εκτιμούν την ίδια τη δημοκρατία που τους επιτρέπει να την απαξιώνουν με αυτό τον τρόπο.

Αντί επιλόγου να θυμίσω ότι θετικές αξιολογήσεις για τη βελτίωση του κράτους δικαίου στη χώρα μας λάβαμε το 2024 και από άλλους έγκυρους διεθνείς οργανισμούς, και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από τον ΟΟΣΑ», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

