«Δεν αποσταθεροποιεί τη χώρα η αντιπολίτευση. Εσείς έχετε αποσταθεροποιηθεί από τη δύναμη του λαού. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φύγετε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να έρθει η προοδευτική διέξοδος», είπε η δεύτερη εισηγήτρια της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου. Όπως είπε, «οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζήσαντες απαίτησαν να μάθουν τα πώς και τα γιατί που κόστισαν τη ζωή 57 συνανθρώπων μας. Όχι μόνο δεν τους ακούσατε, όχι μόνο δεν διευκολύνατε την έρευνα, αλλά τους στοχοποιήσατε με χυδαία προπαγάνδα. Κλείσατε τα αυτιά και τα μάτια σας αλλά και κάθε δρόμο για τη διερεύνηση ευθυνών και την απόδοση δικαιοσύνης.

Τους αναγκάσατε να ψάξουν ότι είχε απομείνει από τα νεκρά παιδιά τους, τα δολοφονημένα, στα χώματα πέταξα. Τους αναγκάσατε να ακούσουν τη φωνή των παιδιών τους να φωνάζουν δεν έχουμε οξυγόνο».

Όμως, πρόσθεσε, «οι συγγενείς των θυμάτων, οι πολίτες, ο ελληνικός λαός δεν υπέκυψαν είτε στην τρομοκρατία ούτε στη συκοφάντηση. Ο ελληνικός λαός δεν σας φοβάται. Είναι εκεί έξω και διαμαρτύρεται, και θα είναι κάθε μέρα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εσείς, όμως, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, φοβάστε.. » συνέχισε η κα Νοτοπούλου.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η κοινωνία έχει ήδη απορρίψει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη: «Βρίσκετε θεωρίες συνωμοσίας περί δήθεν αποσταθεροποίησης της χώρας. Δεν αποσταθεροποιεί τη χώρα η αντιπολίτευση. Ούτε η μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού. Εσείς έχετε αποσταθεροποιηθεί από τη δύναμη του λαού. Μόνη λύση για να ανοίξουμε το δρόμο στη ζωή του λαού είναι να φύγετε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να έρθει προοδευτική διέξοδος. Ο ελληνικός λαός ότι δε σας εμπιστεύεται. Γιατί γνωρίζει τις ευθύνες σας. Γνωρίζει τις ευθύνες σας για το έγκλημα των Τεμπών» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε να δεσμευτεί ο πρωθυπουργός ότι «θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της προανακριτικής επιτροπής [. . .] Να μας πει εάν έδωσε ή όχι εντολή στον κ. Τραντόπουλο να συντονίσει τη συγκάλυψη. Διότι η εισαγγελία Λάρισας, μετά από ερώτηση μας, έδειξε πολιτική εντολή».

Τέλος, είπε ότι ο λαός ήρε ηχηρά την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ και ότι ο πρωθυπουργός είναι απονομιμοποιημένος: «Η κυβέρνηση σας δεν μπορεί να σταθεί με αυτό το μέγεθος των κινητοποιήσεων, των διαμαρτυριών και της δυσπιστίας [. . .] Ο λαϊκός παράγοντας καθοδηγεί τις εξελίξεις. Αξιώνει αλήθεια και δικαιοσύνη. Κύριε Μητσοτάκη, το έδρανο του πρωθυπουργού, επί τρεις ημέρες μετατρέπεται σε εδώλιο του κατηγορουμένου. Εδώ θα πρέπει να είστε, να απολογείστε για όσα έγιναν και δεν έγιναν» είπε η κα Νοτοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

