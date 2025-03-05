Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Υπέρ των πρόωρων εκλογών η πλειοψηφία

Πτώση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο Star και η οποία διενεργήθηκε μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που καταγράφει η δημοσκόπηση στο ερώτημα των πρόωρων εκλογών με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να τάσσεται υπέρ.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,1% ενώ δεύτερο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,8%.

Άνοδο με ποσοστό 6,9% καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, η ΝΙΚΗ με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, το ΜέΡΑ25 με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 1,7%.

Στο ερώτημα αν μετά τις εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές, «ναι και μάλλον ναι» απαντά το 52,5%.

Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, «ναι και μάλλον ναι» απαντά το 67,7%.

«Όχι και μάλλον όχι» απαντά το 59,8% των ερωτηθέντων στο ερώτημα εάν εμπιστεύονται την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Το 71,9% των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει την υπόθεση των Τεμπών, το 85% της αποδίδει ευθύνες για την τραγωδία και το 86,2% πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 58,6% αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για το δυστύχημα, ενώ το 65,6% πιστεύει ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Με τη συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια οι πολίτες δηλώνουν ότι ήθελαν να τιμήσουν την μνήμη των θυμάτων κατά 64,1%, να ζητήσουν δικαιοσύνη 56,1% και να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση 47,4%.

Το 82,4% θεωρεί ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.