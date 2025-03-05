Λογαριασμός
Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Υπέρ των πρόωρων εκλογών η πλειοψηφία

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,1% ενώ δεύτερο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,8%

Κάλπες

Πτώση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο Star και η οποία διενεργήθηκε μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που καταγράφει η δημοσκόπηση στο ερώτημα των πρόωρων εκλογών με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να τάσσεται υπέρ.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό  23,1% ενώ δεύτερο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,8%.

Άνοδο με ποσοστό 6,9% καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με  9,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%, η  Φωνή Λογικής με 4,2%, η ΝΙΚΗ με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, το ΜέΡΑ25 με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 1,7%.

Δημοσκόπηση

Στο ερώτημα αν μετά τις εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές, «ναι και μάλλον ναι»  απαντά το 52,5%.

Δημοσκόπηση

Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, «ναι και μάλλον ναι» απαντά το 67,7%.

Δημοσκόπηση

«Όχι και μάλλον όχι» απαντά το 59,8% των ερωτηθέντων στο ερώτημα εάν εμπιστεύονται την Ελληνική Δικαιοσύνη.

δημοσκοπηση

Το 71,9% των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει την υπόθεση των Τεμπών, το 85% της αποδίδει ευθύνες για την τραγωδία  και το 86,2% πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR

Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 58,6% αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για το δυστύχημα, ενώ το 65,6% πιστεύει ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR

Με τη συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια οι πολίτες δηλώνουν ότι ήθελαν να τιμήσουν την μνήμη των θυμάτων κατά 64,1%, να ζητήσουν δικαιοσύνη 56,1% και να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση 47,4%.

GPO STAR πρόθεση ψήφου

Το 82,4% θεωρεί ότι η αντιπολίτευση  προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την υπόθεση. 

GPO STAR πρόθεση ψήφου

