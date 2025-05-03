Στάθμευση μόνο σε οργανωμένα κάμπινγκ θα επιτρέπεται πλέον σύμφωνα με σχετικό νόμο όπως διευκρινίζει το υπουργείο Τουρισμού.

«Αυτό που ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις ευνομούμενες χώρες, οι οποίες προστατεύουν, ως αυτονόητα, τα δημόσια αγαθά της υγιεινής και της ασφάλειας του συνόλου των πολιτών και των επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύουν ρητώς την καταχρηστική χρήση δημόσιου χώρου εις βάρος του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ειδικότερα, προβλέπεται πως οι πολίτες/επισκέπτες με τροχόσπιτο μπορούν να σταθμεύουν σε οργανωμένα camping, σε επιχειρήσεις δηλαδή που λειτουργούν νόμιμα και πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας των επισκεπτών και γενικότερα τις νόμιμες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, θέτοντας έτσι ένα τέλος στην καταχρηστική κατάληψη δασών, αιγιαλών, αρχαιολογικών χώρων και γενικότερα χώρων κοινής χρήσης, από τροχόσπιτα και τροχοκινούμενα οχήματα.

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη έρχεται ουσιαστικά να εφαρμοστεί σε πλήρη εναρμόνιση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ως είχε νομοθετηθεί με το άρθρο 10 ν. 392/1976 και του άρθρου 7 ν. 4276/2014 σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, δάση, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες.

Περαιτέρω, στη διάταξη, ρητά γίνεται μνεία ότι, η στάθμευση επιτρέπεται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΚΟΚ, ήδη νομοθετημένου από το 1999, που διατηρείται σε ισχύ και αναφέρει «…Στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευση ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες. Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγματοποιείται σε κατάλληλους περιφραγμένους χώρους που ορίζονται από τους οικείους δήμους ή κοινότητες...».

Τέλος, προβλέπεται ρητά να επιτρέπεται η δωρεάν στάθμευση ενός τροχόσπιτου (φιλοξενία), ενώ για περαιτέρω χρήση χώρου απαιτείται η δημιουργία επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτόν τίθεται φραγμός στην παράνομη δραστηριότητα επιχείρησης σε βάρος των νόμιμων και με προδιαγραφές αδειοδοτημένων camping.

Το υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να εργάζεται, με όχημα την τήρηση της νομιμότητας, για την εξασφάλιση της ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την προστασία και αναβάθμιση των προορισμών της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.