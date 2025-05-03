Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Έλενας Ακρίτα. Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια της Έλενας Ακρίτα για την φωτογραφία που ανάρτησε ο υπουργός Υγείας από τη συνάντηση που είχε στο γραφείο του με τους δημιουργούς της Oμάδας Αλήθειας.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για «εικόνα διαφθοράς, διαπλοκής, κρατικού αυταρχισμού και κυβερνητικής αυθαιρεσίας».

Με μία μακροσκελή ανάρτηση και με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, η Έλενα Ακρίτα τόνισε πως την ατάκα Γεωργιάδη «έτσι για να σκάσουν οι εχθροί μας», δεν την λέει «ένας ψευτόμαγκας δολοφόνος χαρακτήρων πολιτικών προσώπων», αλλά ένας «υπουργός που κρατάει την υγεία του λαού στα χέρια του».

Και υπογραμμίζει ότι «η φωτογραφία έχει συμβολικό χαρακτήρα. Είναι το ξέπλυμα της Ομάδας Αλήθειας από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Μιας παρακρατικής ομάδας που εισπράττει δημόσιο χρήμα από την τσέπη του φορολογούμενου. Μιας παρακρατικής ομάδας που προγράφει πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης κοινοποιώντας – και άρα υιοθετώντας – αθλιότητες ακροδεξιών τραμπούκων που διασύρουν αρχηγούς κομμάτων».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η κυρία Ακρίτα θα πρέπει να προετοιμαστεί να έρθει στο δικαστήριο για τις ανυπόστατες κατηγορίες που εκστομίζει.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Κα Ακρίτα, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά όλα όσα γράφετε συμβαίνουν αποκλειστικά στη σφαίρα της προσωπικής σας φαντασίας. Κι επειδή η ζωή δεν είναι σίριαλ στην TV κι εσείς δεν μιλάτε ως ευφάνταστος συγγραφέας, αλλά ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, προετοιμαστείτε να έρθετε στο δικαστήριο να μας φέρετε αποδείξεις για όλες τις ανυπόστατες κατηγορίες που εκστομίζετε. Κανονικά, με αυτή τη φωτογραφία, που καθρεφτίζει την υποκρισία σας, αυτό που θα ‘πρεπε να πέσει είναι οι μάσκες σας. Κανονικά»

Κα Ακρίτα, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά όλα όσα γράφετε συμβαίνουν αποκλειστικά στη σφαίρα της προσωπικής σας φαντασίας.

Κι επειδή η ζωή δεν είναι σίριαλ στην TV κι εσείς δεν μιλάτε ως ευφάνταστος συγγραφέας, αλλά ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, προετοιμαστείτε να… pic.twitter.com/y5V6t4lFEL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 3, 2025

Στη συνέχεια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε με μια ακόμη ανάρτηση γράφοντας: «Θα μου κάνει μήνυση λέει. Απαντώ. Κύριε Γεωργιάδη, δεν αλλάζω ούτε «και» απ’ όσα έγραψα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μετά απ’ αυτή τη χυδαιότητα θα είχατε παραιτηθεί ή θα σας είχαν διώξει. Η ανάρτηση σας θα μείνει στην νεότερη ελληνική Ιστορία ως μνημείο κυνισμού, αυταρχισμού και κυβερνητικής αυθαιρεσίας. Στα δικαστήρια λοιπόν. Κι εκεί θα κληθείτε να μάς πείτε, ποιοι είναι οι «εχθροί σας» που θα «σκάσουν». Μήπως ο «όχλος» όπως αποκαλέσατε τον ελληνικό λαό που κατέκλυσε πόλεις και χωριά για τα #Τέμπη; Ούτε «και» κύριε Γεωργιάδη. Και λίγα είπα.»

Πηγή: skai.gr

