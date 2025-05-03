«Οι νέες αποκαλύψεις για τα περίφημα «βίντεο Interstar/Καπερνάρου», τα οποία υποτίθεται πως έδειχναν την εμπορική αμαξοστοιχία πριν το δυστύχημα – έγκλημα των Τεμπών και χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από το κυβερνητικό επιτελείο παραπληροφόρησης δίνουν νέα διάσταση, ψηφιακή στην επιχείρηση μπαζώματος της αλήθειας που επιχειρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημειώνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Αναφορικά με τις δύο τεχνικές εκθέσεις που παραδόθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισα, αναφέρει ότι αμφισβητείται τεκμηριωμένα η γνησιότητα των τριών βίντεο, ενώ χαρακτηρίζουν «αβάσιμο, ατεκμηρίωτο και αυθαίρετο το συμπέρασμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος, περί ακριβών αντιγράφων προερχόμενα από συγκεκριμένες κάμερες».

Η ανακοίνωση:

«Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταγεγραμμένη διαγραφή από τους σκληρούς δίσκους της Interstar, βιντεοληπτικού υλικού λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών αλλά και σε κομβικές ημερομηνίες, όπως την ημέρα που πραγματοποιήθηκε έφοδος της ΔΕΕ, παρουσία εισαγγελέα, στα γραφεία της εταιρείας. Επιπλέον, καταγράφεται η απουσία από τα βίντεο συγκεκριμένων frame, κατά την διάρκεια της διέλευσης της αμαξοστοιχίας.

Επιπλέον όπως εξήγησε στην εκπομπή του Δημοσιογράφου Γιώργου Σαχίνη στο Crete TV και ο Καθηγητής προηγμένων μαθηματικών και ανάλυσης εικόνας και ήχου του Πανεπιστημίου του Χιούστον, Δρ Μανώλης Παπαδάκης, στο επίμαχο «βίντεο Καπερνάρου» ακόμα και ένας μικρός θάμνος που διακρίνεται σε σημείο του βίντεο που καταγράφει τη διέλευση της εμπορικής αμαξοστοιχίας υποτίθεται το βράδυ της τραγωδίας, διαπιστώθηκε ότι είναι ακριβώς ίδιος σε θέση και ανάπτυξη το Νοέμβριο του 2024, δηλαδή 18 μήνες μετά το έγκλημα όταν και ο ανακριτής ζήτησε μεταγενέστερες φωτογραφίες από την επίμαχη κάμερα. Και αυτό όταν η εταιρεία διαβεβαίωνε επίσημα δημόσια ότι άλλαξε της κάμερες σε ψηφιακές το καλοκαίρι του 23’ μετά το έγκλημα στα Τέμπη.

Ύστερα (και) από αυτές τις αποκαλύψεις, δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε με έμφαση τα ερωτήματα που θέτει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών κ. Μαρία Καρυστιανού:

Για ποιον λόγο η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, τηρούν τόσο εκκωφαντική σιωπή;

Ποια η θέση των υποστηρικτών των video Interstar/Καπερνάρου, και ιδίως του Ανακριτή των Τεμπών;

Και να προσθέσουμε ακόμη ένα: Για πόσο ακόμη ελπίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης ότι θα μπορεί να κρύβει την αλήθεια για την πυρόσφαιρα στο έγκλημα των Τεμπών;»

