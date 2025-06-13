ΠΑΣΟΚ: Η απόφαση του ΣτΕ δεν νομιμοποιεί το φιάσκο του νόμου Πιερρακάκη για τα πανεπιστήμια

Με κοινή τους δήλωση ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας και ο Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας του Τομέα Παιδείας στο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολίασαν την απόφαση του ΣτΕ, το οποίο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι στο πλαίσιο του άρθρου 16 του Συντάγματος είναι συνταγματικά ανεκτή η εγκατάσταση και η λειτουργία αλλοδαπών ιδιωτικών Πανεπιστήμιων στη χώρα μας.

«Θυμίζουμε -επίσης με ενδιαφέρον- ότι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ στην ψήφιση του νόμου Πιερρακάκη δεν ήταν να οχυρωθεί πίσω από την αντισυνταγματικότητα του νόμου αλλά να αποδομήσει πολιτικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και να καταθέσει τη δική του πρόταση. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σε αναμονή της απόφασης του ΣτΕ καθώς έχει δικαιωθεί -δυστυχώς- από την ίδια την πραγματικότητα», αναφέρουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τονίζουν ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν μπορεί να νομιμοποιήσει, το άναρχο τοπίο και η κολλεγιοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης που δημιούργησε ο νόμος 5094/24.

«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια και πληρότητα επιχειρημάτων να στηρίζει την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου παράλληλα - μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 του συντάγματος- με τη λειτουργία έγκυρων, διεθνώς αναγνωρισμένων και πραγματικά μη κερδοσκοπικών ξένων πανεπιστημίων», υπογραμμίζουν ενώ παραθέτουν εκτενώς τοποθετήσεις της κυβέρνησης και του πρώην υπουργού Παιδείας και νυν Οικονομικών κ. Πιερρακάκη και τις απαντήσεις που είχαν δοθεί στη συζήτηση στη Βουλή καθώς και αναλυτικό πίνακα με τα κολλέγια που αιτήθηκαν άδεια λειτουργίας ως μη κρατικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

