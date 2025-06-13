ΚΥΣΕΑ για κρίση στη Μέση Ανατολή: Περαιτέρω κλιμάκωση θα φέρει αποσταθεροποίηση

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, έγινε αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για τη συνδρομή που παρέχεται από την πρώτη στιγμή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν.

Η κυβέρνηση, όπως τονίζεται, παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής ανάφλεξης στην περιοχή. Καλεί τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι οι λύσεις πρέπει να αναζητούνται μέσω της διπλωματίας.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με εταίρους και συμμάχους προς όφελος της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

