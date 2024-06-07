ΣΥΡΙΖΑ: Αναμένουμε την αποπομπή του Ομράν - Κουκουβιτάκη από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Την αποπομπή του υποψήφιου ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ορέστη Ομράν – Κουκουβιτάκη, από το ψηφοδέλτιο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω, όπως αναφέρει, αμετάκλητης καταδίκης για λογοκλοπής.

Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται:

«Ο Ορέστης Ομράν – Κουκουβιτάκης, δικηγόρος στο επάγγελμα και υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΝΔ καταδικάστηκε τελεσίδικα και αμετάκλητα για λογοκλοπή και συκοφαντική δυσφήμιση, όπως αποκάλυψε δημοσίευμα του ieidiseis.gr.

Η δόλια -κατά το δικαστήριο- προσβολή και οικειοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας, αποδεικνύει από τι υλικά είναι φτιαγμένη η δήθεν «αριστεία» της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη: από ψέμα, θράσος, υποκρισία και παρανομίες.

Αυτονόητα αναμένουμε την αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.