ΣΥΡΙΖΑ: Αναμένουμε την αποπομπή του Ομράν - Κουκουβιτάκη από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Την αποπομπή του υποψήφιου ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ορέστη Ομράν – Κουκουβιτάκη, από το ψηφοδέλτιο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω, όπως αναφέρει, αμετάκλητης καταδίκης για λογοκλοπής.
Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται:
«Ο Ορέστης Ομράν – Κουκουβιτάκης, δικηγόρος στο επάγγελμα και υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΝΔ καταδικάστηκε τελεσίδικα και αμετάκλητα για λογοκλοπή και συκοφαντική δυσφήμιση, όπως αποκάλυψε δημοσίευμα του ieidiseis.gr.
Η δόλια -κατά το δικαστήριο- προσβολή και οικειοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας, αποδεικνύει από τι υλικά είναι φτιαγμένη η δήθεν «αριστεία» της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη: από ψέμα, θράσος, υποκρισία και παρανομίες.
Αυτονόητα αναμένουμε την αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ».
