Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» ήταν προσκεκλημένος το πρωί της Παρασκευής ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα της Κυριακής των Ευρωεκλογών.

«Εφικτό σενάριο το 20%, ιδανικό να έχει το 2 μπροστά κι η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως να δρομολογήσει εξελίξεις κάτι τέτοιο, διότι δεν είναι καλό να έχεις μια κυβέρνηση που αισθάνεται ανεξέλεγκτη», δήλωσε ο κ. Τσίπρας.

Αναφορικά με το θέμα του πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη, επεσήμανε πως η ΝΔ προκάλεσε το θέμα, το οποίο έπρεπε να είχε λυθεί από τον Ιανουάριο, προσθέτοντας ότι «έτσι κι αλλιώς, η λογική πόθεν έσχες έχει να κάνει με το πόσα χρήματα βγάζεις από την πολιτική κι ο κ. Κασσελάκης τα χρήματα αυτά τα έβγαλε ως ιδιώτης».

«Μεγάλη η συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα - Ο Αλέξης δεν αποστρατεύθηκε όπως ο Κώστας Καραμανλής»

Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα, ο κ. Τσίπρας τη χαρακτήρισε «μεγάλη», ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την πολυσυζητημένη παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα σε αυτήν.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτσι κι αλλιώς παρών, δεν απενεργοποιήθηκε ποτέ, ούτε αποστρατεύθηκε όπως ο Κώστας Καραμανλής», είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι η ανασυγκρότηση του χώρου της Κεντροαριστεράς αποτελεί πια «πλειοψηφικό αίτημα». «Αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης τραβούσε ζόρι με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα είναι δεύτερος», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.