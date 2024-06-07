Μία δεύτερη θητεία στις Βρυξέλλες διεκδικεί ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης υποψήφιος ευρωβουλευτής ΝΔ και αντιπρόεδρος ΕΛΚ. Καλεσμένος σήμερα στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μειμαράκης δήλωσε ότι από το κόμμα του ζητήθηκε να είναι ξανά υποψήφιος «για να κινητοποιήσω δυνάμεις οι οποίες πρέπει να κινητοποιηθούν».

«Ζητώ πανστρατιά από το 41% που μας ψήφησε τον Ιούνιο του 2023» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας έκκληση για συμμετοχή των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές της Κυριακής.

«Δεν τα κάναμε όλα τέλεια, προβλήματα υπάρχουν, αλλά τώρα η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα, τόσο μέσα όσο και έξω» δήλωσε ο κ. Μεϊμαράκης.

«Καμία αλαζονεία, το 41% είναι ο κόσμος που μας εμπιστεύθηκε και μας ψήφισε. Αν ο πρωθυπουργός διαπιστώσει τέτοια φαινόμενα, θα τα πατάξει» είπε.

O Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ερωτηθείς για το πρόβλημα της ακρίβειας, απάντησε: «Αγαπητέ μου Δημήτρη, θα σου απαντήσω για την ακρίβεια αφού σου πω όμως πρώτα ότι η Ευρώπη έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Όλα αυτά που ακούω δεν αφορούν την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει την πράσινη ανάπτυξη και το πώς θα προχωρήσουμε, έχει την ΚΑΠ, έχει το ταμείο Ανάκαμψης και έχει και τον αμυντικο-στρατιωτικό βραχίονα. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί να λες θα μιλάω για τα κοινωνικά θέματα, δεν τα υποτιμώ, αλλά εκεί αν βγεις έξω από το θέμα, σου κλείνουν τα μικρόφωνα. Όλα αυτά που λένε, πού θα τα πούνε; Εδώ είναι η Ευρώπη με τα συγκεκριμένα θέματα» είπε διευκρινίζοντας ότι οι ευρωβουλευτές οφείλουν να ακολουθούν την ατζέντα και τους κανόνες του ευρωκοινοβουλίου.

Πρόσθεσε ότι πλέον το ευρωκοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης.





Όσον αφορά την άνοδο της ακροδεξιάς, ο Βαγγέλης Μειμάρακης δήλωσε ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μεϊμαράκης δήλωσε ότι «προσπαθούμε να έχουμε μια καλή σχέση για να έχουμε λιγότερη ένταση. Όμως δεν είμαστε αφελείς, η ειρήνη που έχουμε μας κοστίζει. Προωθούμε τη θωράκιση της χώρας και συμμαχίες μέσα στους διεθνείς μεγάλους οργανισμού, όπως ο ΟΗΕ. Για το προσφυγικό, θέλουμε όμως να περιφρουρηθούν τα σύνορα μας από την Ευρώπη γιατί θα μειωθεί το κόστος επί του ΑΕΠ. Είναι μια ευκαιρία τώρα η ΕΕ να λύσει το ζήτημα» είπε.

Αρνητική θα είναι φέτος η έκθεση προόδου για Αλβανία και Σκόπια

Για την αθέτηση της ονομασίας όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Πρεσπών και το ζήτημα του Φρέντη Μπελέρη – παραβίαση διεθνούς συνθήκης και ευρωπαϊκών κεκτημένων – η έκθεση προόδου φέτος για την ένταξη της Αλβανία και της Βόρειας Μακεδονίας – θα είναι φέτος πολύ αρνητική.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μιλώντας το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Μεϊμαράκης ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη δήλωσή του για την ακρίβεια.

Συγκεκριμένα ο κ. Χιώτης ανέφερε: «Υποστηρίζει ο κ. Κασσελάκης ότι το πρωί που ήσασταν στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ είπατε ότι η ακρίβεια είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα, αλλά όχι την Ευρώπη» με τον κ. Μεϊμαράκη να απαντά: «Όχι μόνο δεν το έχω πει, αλλά έχω δώσει κατ' επανάληψη συνεντεύξεις και δηλώσεις όπου δείχνω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πολυσύνθετο θέμα της ακρίβειας και μου φαίνεται μάλλον ότι ο κ. Κασσελάκης έχει βέρτιγκο πλέον. Δεν εξηγείται πώς κατάλαβε ότι εγώ είπα κάτι τέτοιο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.