Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που θα τιμηθούν φέτος με το βραβείο Global Citizen, το οποίο απομένει η επιφανής αμερικανική δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Μαζί του θα βραβευθούν η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο Πρόεδρος της Γκάνας Νάκα Ακούφο-Άντο και η πρωτοπόρος στον τομέα της ψυχαγωγίας από τη Νότια Κορέα Μίκι Λι, σε τελετή που θα λάβει χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το Atlantic Council, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα βραβευθεί ως αναγνώριση για την αξιοσημείωτη σταδιοδρομία του τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις ηγετικές του ικανότητες στη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στις διατλαντικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποθέσεις.

«Αναδεικνύοντας τόσο αξιόλογα άτομα - δύο άνδρες και δύο γυναίκες από τρεις ηπείρους - ελπίζουμε να εμπνεύσουμε άλλους να μιμηθούν τη συμβολή τους σε έναν καλύτερο κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Atlantic Council, Φρέντερικ Κέμπε.

Το βραβείο θα απονείμει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά.

Πηγή: skai.gr

