Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο για προσλήψεις χιλιάδων εργατών από χώρες της Ασίας

«Δίκοπο» νομοσχέδιο -όπως το αποκαλεί το Politico- ψηφίζει σήμερα το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο αφενός διευκολύνει την πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων από τη Νότια Ασία, αφετέρου επιβάλλει αυστηρές ποινές σε μετανάστες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Η δεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας επιδιώκει να εμφανίζεται σκληρή στο μεταναστευτικό, ωστόσο χρειάζεται να περάσει το νομοσχέδιο λόγω της σοβαρής έλλειψης εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η γεωργία, σημειώνει το Politico.

Η βασική ιδέα του νέου νόμου είναι η απλοποίηση της εισόδου εργαζομένων μέσω προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με χώρες όπως η Ινδία, το Μπανγκλαντές και η Αίγυπτος. Προβλέπεται επίσης ειδική «ταχεία διαδικασία» για μεγάλα δημόσια έργα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ γνωρίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα για την προσέλκυση περισσότερων ξένων εργαζομένων δεν θα γίνουν δεκτά θετικά από μέρος του εκλογικού της ακροατηρίου. Για τον λόγο αυτό, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σκληρά μέτρα κατά των μεταναστών που έχουν ήδη εισέλθει παράνομα στη χώρα, καθώς και δεσμεύσεις για αυστηρό έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που βοηθούν μετανάστες.

«Χρειαζόμαστε εργαζόμενους, αλλά είμαστε σκληροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση» δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.

Οι εντάσεις γύρω από το μεταναστευτικό στην Ελλάδα καταδεικνύονυ ότι το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρότι οι αριθμοί έχουν μειωθεί σημαντικά από τις μαζικές ροές του 2015.

Περισσότερες από 80.000 θέσεις εργασίας για μετανάστες εγκρίνονται ετησίως από το ελληνικό κράτος τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ωστόσο μελέτες επαγγελματικών ενώσεων δείχνουν ότι οι ανάγκες της χώρας είναι υπερδιπλάσιες από τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων και ότι μόλις οι μισές από αυτές καλύπτονται.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν καταδικάσει, υποστηρίζοντας ότι αγνοεί την ανάγκη ένταξης των μεταναστών που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα και υιοθετεί τη ρητορική της ακροδεξιάς. Με βάση τη νέα νομοθεσία, οι μετανάστες που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα δεν θα έχουν καμία δυνατότητα νομιμοποίησης. Το νομοσχέδιο καταργεί επίσης διάταξη που παρείχε άδεια διαμονής σε ασυνόδευτους ανηλίκους όταν συμπλήρωναν το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούσαν σε σχολείο στην Ελλάδα.

«Όποιος είναι παράνομος σήμερα θα παραμείνει παράνομος, και όταν εντοπιστεί θα συλληφθεί, θα φυλακιστεί για δύο έως πέντε χρόνια και θα επαναπατριστεί» δήλωσε ο κ. Πλεύρης στους βουλευτές.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιτίθενται επίσης στο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι ποινικοποιεί τις ανθρωπιστικές ΜΚΟ, συνδέοντας ρητά τις μεταναστευτικές τους δραστηριότητες με σοβαρά εγκλήματα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει βαριές ποινές, όπως ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, για τη διευκόλυνση παράνομης εισόδου, τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών ή τη βοήθεια για την παραμονή τους στη χώρα.

Επίσης, δίνει στον υπουργό Μετανάστευσης ευρείες εξουσίες να διαγράφει ΜΚΟ από τα μητρώα, βασιζόμενος σε ποινικές κατηγορίες σε βάρος ενός μόνο μέλους τους, ενώ θα επιτρέπει και την ανάκληση αδειών διαμονής με βάση απλή υποψία - υπονομεύοντας έτσι το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνει το Politico.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία ανθρώπων για την παράνομη είσοδό τους στη χώρα παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις για τη μεταχείριση των προσφύγων.

Πηγή: skai.gr

