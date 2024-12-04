Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη: Τα όπλα στη φαρέτρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και οι στόχοι

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες προετοιμάστηκαν πυρετωδώς για το τετ α τετ με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχουν θέματα που θα θέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και αλλά που δεν θα βάλει στο τραπέζι της συζήτησης, αν μπουν όμως από τον πρωθυπουργό, είναι έτοιμος να απαντήσει.

Στη Χαρίλαου Τρικούπη δίνουν τη μάχη να αναδειχτούν ως ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ στην κοινωνία και η συνάντηση των δυο πολιτικών αρχηγών αξιολογείται από στελέχη ως μια θεσμική αναγνώριση του αντιπάλου από την κυβέρνηση.

Και μπορεί στη συνάντηση των δυο να μην υπάρχει ημερήσια διάταξη, ωστόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανοίξει θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Η οικονομία και η ακρίβεια θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο, η συναίνεση για το δημογραφικό που στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι είναι μείζον ζήτημα.

Το στεγαστικό πρόβλημα είναι ψηλά στην ατζέντα της Χαριλάου Τρικούπη όπως και θέματα κράτους Δικαίου και των Θεσμών. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται αποφασισμένος να επαναλάβει την πρόθεση του να καταθέσει πρόταση για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Βασική προτεραιότητα της Χαριλάου Τρικούπη είναι να αποτυπωθεί στη συνάντηση η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, που θα αναδείξει -όπως αναφέρουν στελέχη- την προγραμματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ.

Όπως υπογραμμίζουν, είναι ανοιχτοί σε συναινέσεις αρκεί να ταυτίζονται με τις αξίες και τα πιστεύω της δημοκρατικής παράταξης. Μιλούν για μια άλλη μέρα για την πολιτική ζωή, όπου δεν υφίσταται στείρα αντιπολίτευση και κάθε «όχι» του ΠΑΣΟΚ είναι για λόγους δημοσίου συμφέροντος και αυτό θα φανεί και από τις προτάσεις του προέδρου για τη Δικαιοσύνη και το Δημογραφικό.

Δυο θέματα, τα οποία απασχολούν τη δημόσια σφαίρα, δεν θα ανοίξει, ωστόσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και ο εκλογικός νόμος.

Και ενώ τις τελευταίες μέρες ένα όνομα που ακούγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι αυτό του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, στενοί συνεργάτες του νυν προέδρου ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν θεσμικά και δεν μπαίνουν σε ονοματολογία για τον ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Άλλοι πάλι σημείωναν με νόημα ότι «είναι τέτοιο το ειδικό βάρος του Ευάγγελου Βενιζέλου που δεν μπορεί να εκφράσει μια μειοψηφική άποψη». Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν το θέμα τεθεί από την πλειοψηφία να στηρίξουν την πρόταση.

Όσον αφορά την ενδεχόμενη αλλαγή στον εκλογικό νόμο το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συζητά μόνο περαιτέρω ευελιξία για το μπόνους των 40 εδρών στους συνασπισμούς κομμάτων.

Εξάλλου, είναι ένα ζήτημα που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που είναι συνασπισμός κομμάτων, ωστόσο δεν απασχολούσε ως τώρα, με τα δεδομένα να αλλάζουν, καθώς υπάρχει η εκτίμηση πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει μπει πια σε κυβερνητική τροχιά και ένα από τα σενάρια που συζητούνται είναι λύση του θέματος με απόφαση συνεδρίου.

