Τσουκαλάς: Τελειώνει για τη ΝΔ η περίοδος της πολιτικής της «άνοιξης»

«Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την Κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Μέχρι τώρα τους ένωνε η προοπτική διατήρησης της εξουσίας. Τώρα, όμως, η Νέα Δημοκρατία έχει πίεση και προς το κέντρο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς είμαστε πια μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση που μπορεί να μιλήσει με τον μετριοπαθή κόσμο του κέντρου εξού και η μεγάλη επίθεση που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η ΝΔ έχει πιέσεις και στα δεξιά της και αυτό φάνηκε και από το ότι ο Πρωθυπουργός αγκάλιασε την ατζέντα Τραμπ και μίλησε για μειοψηφίες», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς δεν παρέλειψε, ωστόσο, να σχολιάσει δηκτικά τη συγκεκριμένη επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως «όταν λες πως δεν θες την τυραννία της μειοψηφίας, καλό είναι να μην εκπροσωπείς μειοψηφίες όπως οικονομικές ελίτ και να δεις τι θέλει η κοινωνική πλειοψηφία η οποία δεν μπορεί να αγοράσει τρόφιμα , να αντέξει τους λογαριασμούς του ρεύματος και να πληρώσει το ενοίκιο».

Στη συνέχεια καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «επιδιώκει μια τεχνητή πόλωση γιατί βλέπει να αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στο χώρο του κέντρου. Δεν θέλει αντίπαλο, αλλά αντιλαμβάνεται ότι τον έχει και προσπαθεί να περιχαρακώσει τον χώρο του κέντρου τον οποίο θεωρούσε προνομιακό όσο ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, επειδή αντιλαμβάνονται ότι το ΠΑΣΟΚ πια μπορεί να συνομιλήσει με τα ακροατήρια αυτά, υπάρχει ένα διάχυτο άγχος στη Νέα Δημοκρατία και ως εκ τούτου μας κάνει μία λαϊκίστικη επίθεση χωρίς επιχειρήματα».

«Για τη Νέα Δημοκρατία τελειώνει η περίοδος της πολιτικής της "άνοιξης". Υπάρχει ένας κατακερματισμός του πολιτικού συστήματος σήμερα και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το τοπίο είναι μία νησίδα σταθερότητας, την οποία έχουν ανάγκη οι πολίτες. Οι πολίτες χρειάζονται ασφάλεια, εμπιστοσύνη, προοπτική για καλύτερες ημέρες, και φυσικά πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να συνομιλήσει με στελέχη που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «δεν είναι ώρα για παρασκήνιο και παζάρια. Ο πρόεδρος είπε ότι είμαστε ανοικτοί σε πολιτική συζήτηση και συμφωνία με κάθε πολίτη και σε ουδέτερο χρόνο. Εμείς θέλουμε το πολιτικό συνέδριο που θα γίνει την άνοιξη να είναι ένα σημείο συνάντησης όλων των προοδευτικών πολιτών, εμείς απευθυνόμαστε πολιτικά αμφίπλευρα από τα αριστερά μέχρι το φιλελεύθερο κέντρο αλλά κυρίως στους πληττόμενους πολίτες. Η μεγάλη διάκριση σήμερα είναι οι πληττόμενοι που είναι πολλοί και οι ευνοούμενοι που είναι λίγοι. Αυτούς τους πληττόμενους, ανεξάρτητα ποιο κόμμα ψήφιζαν, τους ενώνει ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα για την ενέργεια, το σούπερ μάρκετ, το ενοίκιο. Και με αυτά τα προβλήματα πρέπει να αναμετρηθούμε».

