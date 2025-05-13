«Οι Ρώσοι είναι αδέρφια μας», δηλώνει ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου για το ταξίδι του στη Μόσχα την «Ημέρα της Νίκης», που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ενώ σε βίντεό του επικρίνει και την στάση της ΕΕ.

Όπως αναφέρει αρχικά, πήγε στη Ρωσία «γιατί κουράστηκε». «Το μόνο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει τούτο τον πόλεμο στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια είναι να στέλνει όπλα και λεφτά για να πολεμήσουν τους Ρώσους», λέει.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι κανένας Κύπριος ή Έλληνας πολιτικός δεν μετέβη στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου, σε αντίθεση με τον ίδιο που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής.

«Με σκοπό να ξεκινήσουμε συνομιλίες για να λύσουμε το πρόβλημα, όχι με όπλα αλλά με συνομιλίες για ειρήνη», επισημαίνει.

Όπως είπε επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει έρευνα για όσους ευρωβουλευτές συμμετείχαν στο συγκεκριμένο ταξίδι.

Η ανάρτηση του Κύπριου ευρωβουλευτή, εκτός του Ευρωκοινοβούλιο, προκάλεσε και την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίους του απάντησε:

«Αφού πιστεύετε αυτά για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή των εδαφών της έχετε την ίδια θέση; Καλά τα τικ τοκ και οι πλάκες, αλλά στην πολιτική υπάρχουν και πολύ σοβαρά θέματα. Θα ήθελα μία ειλικρινή απάντηση για το τί ακριβώς εκπροσωπείτε;».



