Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Τι γίνεται με την ισόβια εξίσωση τριτέκνων – πολυτέκνων που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός

Πολίτες καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ πως δεν έχει υλοποιηθεί η εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξίσωση των τριτέκνων – πολυτέκνων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως «σε λίγους μήνες στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάποια μέτρα. Δεν έχει αποφασιστεί κανένα μέτρο, ότι διαβάζεται και ότι γράφεται δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τα μέτρα αυτά θα έχουν δύο κυρίως στοχεύσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με την κάρτα εργασίας, με τα POS, με μια σειρά από νέα μέτρα, θα πρέπει να ανταμειφθούν και να έχουν λιγότερα βάρη. Και το δεύτερο, επειδή υπάρχει τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό, προτεραιότητά μας για ακόμη μια φορά θα είναι οι οικογένειες».

«Λίγη υπομονή, τα περισσότερα μέτρα μας έχουν στόχευση την στήριξη των οικογενειών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.



Πηγή: skai.gr

