Θεοδωρικάκος: 34 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση σε επενδυτικά σχέδια του Νομού Έβρου

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφθηκε την Ορεστιάδα για την παρουσίαση του σχεδίου ανασυγκρότησης του Έβρου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Πολυκέντρο του Δήμου Ορεστιάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα η σημαντική εκδήλωση “Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε ΜΑΖΙ για τον Έβρο”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε τις δράσεις και τα έργα για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του ακριτικού Έβρου που βρίσκονται στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης 13 Υπουργοί και Υφυπουργοί της Κυβέρνησης, καθώς και τέσσερις γενικοί γραμματείς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο κλείσιμο του συνόλου των οικονομικών οφειλών προς τις δικαιούχες επιχειρήσεις από τους προηγούμενους Αναπτυξιακούς και τόνισε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα λάβει το σύνολο των χρημάτων - συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ - που έχει αιτηθεί στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Εξασφαλίζεται επίσης η χρηματοδότηση όλων των αναπτυξιακών σχεδίων που έχουν κατατεθεί στο Νομό Έβρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 33.817.534,26 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 22.170.800,72 εκατ. ευρώ αποτελούν κρατική ενίσχυση.

Θα υπάρξει συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για υλοποίηση αναγκαίων έργων που επηρεάζουν τη μεταποίηση και τα μεταφορικά κόστη, ενώ τέλος εκσυγχρονίζεται η ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης με έργα προϋπολογισμού 4.730.000 ευρώ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 30/6/2025.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε στην παρουσίασή του για τον Έβρο:

“Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι,

Καταρχήν θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους τρεις βουλευτές συναδέλφους μου του Νομού για την εξαιρετική συνεργασία και για τη σταθερή από την πλευρά τους προβολή των αιτημάτων, που έχουν σχέση με τον Νομό και συνδέονται με το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως για τις πολλές, μεστές και ουσιαστικές συζητήσεις που μου έχει προσφέρει και τη δυνατότητα να αντιλαμβάνομαι πράγματα, θέματα και ζητήματα που συμβαίνουν στον ακριτικό μας αυτόν νομό, εδώ που αρχίζει και τελειώνει η πατρίδα μας.

Θέλω επίσης να συμφωνήσω με όσα άκουσα από τους κυρίους δημάρχους, ότι τη μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο μπορούν αν την παρέχουν οι θέσεις εργασίας, οι νέοι άνθρωποι, οι δουλειές και οι επενδύσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς σε αυτήν την αίθουσα που να έχει έστω και ένα χιλιοστό αμφιβολίας ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αυτή η παράταξη που αύριο γιορτάζει τα 50 της χρόνια έχουμε ως πρώτιστη άξια στη ζωή μας και στη δράση μας τον πατριωτισμό.

Ειδικά ο Πρωθυπουργός το έχει κατ’ επανάληψη αποδείξει όχι με λόγια, αλλά με πράξεις και σε πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασε αυτός ο τόπος και ήσασταν όλοι εκεί, όλοι μπροστά, βάζοντας έναν φραγμό με τον τρόπο που έπρεπε, όπως έπρεπε.

Όμως αυτό που μετράει ιδιαίτερα είναι πως θα προχωρήσουμε μπροστά. Προσωπικά βρίσκω εξαιρετικά θετικές τις παρουσιάσεις που έκαναν οι συνάδελφοί μου έως τώρα και όσοι θα ακολουθήσουν. Γιατί δημιουργούν ένα πλαίσιο έργων, θα τα χαρακτήριζα έργα πνοής που αλλάζουν τα δεδομένα στον Νομό Έβρου και δημιουργούν νέες πολύ σοβαρές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρά τις πολύ αυστηρές, δημοσιονομικές προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που υπάρχουν πρόκειται να ικανοποιήσει το σύνολο κύριε Περιφερειάρχη, όσων σας έχουμε υποσχεθεί.

Συγκεκριμένα θα πάρετε κανονικά όπως προβλέπει ο Νόμος τα 14 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις που έχετε εγκρίνει ως Περιφέρεια στον Νομό.

Παρά, επαναλαμβάνω, την πολύ μεγάλη δημοσιονομική στενότητα, αποφασίσαμε σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό να πληρωθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί σε όλα τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Πρόκειται για 25 σχέδια προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ και κρατικής στήριξης 22 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς, του τουρισμού, της μεταποίησης, της αγροδιατροφής και το 360. Όλες οι προτάσεις που θα έχουν τη βάση, θα πληρωθούν όλες κανονικά.

Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας που κάνουμε για την ενίσχυση της βιομηχανίας μας, για την ενίσχυση του ρόλου της στο οικονομικό γίγνεσθαι στηρίζουμε με ένα συνολικό πρόγραμμα, που σε όλη τη χώρα φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ, τα Βιομηχανικά Πάρκα.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανικής Περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Το έργο που γίνεται για να βελτιωθούν οι υποδομές της ΒΙΠΕ είναι περίπου στα 5 εκατ. ευρώ, τα μισά από αυτά καλύπτονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τις χρηματοδοτήσεις που έχει από το ΤΑΑ.

Τέλος, προκειμένου να αποδείξω ότι όσα είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι απολύτως έτσι, αναφέρομαι προφανώς στη λακωνική μας καταγωγή και σε όλα όσα είπε ο Υπουργός Παιδείας. Θέλω να πω το εξής: ένας κύριος, ερχόμενος εδώ, μου είπε ότι είναι 93 ετών. Έμοιαζε για 70, άρα το να ζεις στον Έβρο είναι πολύ καλό πράγμα γιατί σου δημιουργεί υγεία. Μιλούσε σαν πολύ νεότερος.

Τον ρώτησα τι χρειάζεται για να μείνουν τα παιδιά εδώ στην Ορεστιάδα και μου είπε το ίδιο που μου είπατε κι εσείς κύριε Δήμαρχε της Ορεστιάδας, δουλειές. Όλα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου οδηγούν σε δουλειές. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει ιδιαίτερα και σε αυτό θέλω τη συνεργασία σας, να βρούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο της ανασύνθεσης του Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να προσελκύσουμε κάποια ακόμη μεγάλη επένδυση στο βόρειο κομμάτι του Νομού.

Γιατί αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το όραμα και το σχέδιο της ισόρροπης ανάπτυξης οφείλουμε πιστεύω να το κάνουμε απολύτως πράξη. Ο Νομός πηγαίνει μπροστά, η Αλεξανδρούπολη πηγαίνει πολύ μπροστά. Πρέπει να στηρίξουμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Έχουμε ιδέες γύρω από αυτό. Θα συνεχίσουμε συνεργαζόμενοι μαζί σας και με την Προεδρεία της Κυβέρνησης, προκειμένου να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ!”.



