Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη μεγάλη ανησυχία του για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της τρίωρης συνεδρίασης της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και περιμένουμε την αντίδραση του Ισραήλ», τόνισε ο Υπουργός μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες κατά την έξοδό του από την αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, διαβεβαιώνοντας πως η συζήτηση με τα μέλη της επιτροπής έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Αναφερόμενος στη νέα φάση του ελληνοτουρκικού διαλόγου επισήμανε: «Όσον αφορά στην Τουρκία το επόμενο βήμα θα είναι να διερευνήσουμε κατά πόσο υπάρχει ένα πλαίσιο για να προχωρήσουμε στη β' φάση που αφορά την οριοθέτηση. Ακόμα βρισκόμαστε σε προκριματική φάση».

Πηγή: skai.gr

