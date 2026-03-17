Στα κυβερνητικά μέτρα για την πετρελαϊκή ακρίβεια, την ενέργεια και την υποκριτική στάση της αντιπολίτευσης στην ψηφοφορία για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο Action 24

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «με το πλαφόν βάζουμε σαφή όρια στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτρέψουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των πολιτών. Δεν καταργεί τις αυξήσεις που προέρχονται από την αύξηση των καυσίμων διεθνώς, αλλά αποτρέπει κάποιους από το να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή».

Σημείωσε πως η κυβέρνηση «βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση σε όλους τους κρίσιμους τομείς – από την οικονομία και την ενέργεια έως τη ναυτιλία – εξετάζοντας καθημερινά τα δεδομένα και τα πιθανά σενάρια εξέλιξης», καθώς αν χρειαστεί «θα επέμβει εκ νέου και με διαφορετικούς τρόπους».

Αναφέρθηκε στην προαναγγελία από τον πρωθυπουργό των «μέτρων για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που θα διευκρινιστούν εντός των επόμενων ημερών καθώς υπάρχει η αναγκαία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να είναι απολύτως εντός του θεσμικού πλαισίου», ενώ υπενθύμισε την εξαγγελία από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για «μέτρα που θα έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις -λόγω της πετρελαϊκής κρίσης- στα λιπάσματα» που θα γνωστοποιηθούν εντός της εβδομάδας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ζητά απολύτως εμπροσθοβαρή μέτρα, εξήγησε πως «όταν έχεις μια κρίση που δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει και πόσο βαθιά θα είναι, τότε πρέπει να λειτουργείς με σύνεση και αποτελεσματικότητα. Είναι σαν μια οικογένεια που έχει αποταμιεύσει ένα ποσό, για μια δύσκολη στιγμή. Όταν αυτή η στιγμή έρθει και δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει, θα πρέπει να κάνεις μια ορθή διαχείριση για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όλο το διάστημα που θα χρειαστεί».

Τόνισε ότι μέτρα όπως αυτά της μείωσης του ΦΠΑ που ζητά η αντιπολίτευση «είναι απολύτως αναποτελεσματικά». Υπενθύμισε πως σε προ ημερών τηλεοπτική εκπομπή «ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών είχε ρωτήσει δύο φορές αντιπρόσωπο των Αρτοποιών Αθήνας, για το εάν μια μείωση του ΦΠΑ θα σήμαινε και μείωση των τιμών και εκείνος το είχε αρνηθεί». Με τον τρόπο αυτό «αναδεικνύεται ότι η κυβέρνηση ορθά ακολουθεί την λογική της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου υποστηρίζεται πως μόνο το 19% μιας ενδεχόμενης μείωσης ΦΠΑ θα έχει αντίκρισμα στην τελική τιμή και άρα όφελος για τον καταναλωτή» σημείωσε η κ. Σδούκου.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο δημοσιονομικό κόστος που έχει ένα τέτοιο μέτρο, «όσοι με ευκολία κάνουν τέτοιες προτάσεις -καθώς δεν έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης- καλό θα ήταν να μας πουν και πώς θα το καλύψουν, από που θα βρουν τα λεφτά», ανέφερε.

Ο ρόλος των ΑΠΕ και οι τιμές ρεύματος

Η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι και για τον μήνα αυτό κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο». Ιδιαίτερα τόνισε τον ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς «χωρίς αυτές το ενεργειακό κόστος θα ήταν σημαντικά υψηλότερο».

Σημείωσε ότι «πολλαπλασιάστηκαν επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συνεισφέρουν με σημαντικό τρόπο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας».

Τόνισε πως η χώρα «είναι ενεργειακά πολύ ισχυρότερη, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της». Σημείωσε ότι η αντιπολίτευση διαρκώς εμφανίζεται στο θέμα αυτό «με στοιχεία που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, είτε γιατί δεν γνωρίζουν, οπότε καλό θα ήταν να διαβάσουν πρώτα, είτε γιατί δεν τους νοιάζει η αλήθεια».

Ακραία αντιφατική και υποκριτική η στάση της αντιπολίτευσης για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Σχολιάζοντας τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ψηφοφορία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η κ. Σδούκου σχολίασε πως το θέμα δεν ήταν εάν θα ήταν παρών ο κ. Δένδιας ή αν θα τον αναπλήρωνε ο κ. Δαβάκης, αλλά «η άμυνα της χώρας».

Έκανε λόγο για εμφανή αντίφαση και υποκρισία, καθώς «έχουμε εδώ, την αντιπολίτευση, που δηλώνει ότι κάναμε το Εθνικό μας χρέος να πάμε στην Κύπρο, να βάλουμε Patriot στην Κάρπαθο και στη βόρεια Ελλάδα, που δηλώνει ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα και ταυτόχρονα απέχουν ή καταψηφίζουν τις προμήθειες που κάνουν εφικτό το να ανταποκρινόμαστε επιτυχώς σε αυτό που συμφωνούμε ότι είναι Εθνικό χρέος. Ακόμα χειρότερο όμως, είναι πως δεν το κάνουν σε «ανέμελους καιρούς», το κάνουν όταν είναι παντού γύρω μας πόλεμοι και απειλές».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα και σχέδιο, λαμβάνοντας τις αποφάσεις που απαιτούνται την κατάλληλη στιγμή.

«Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και οι πολίτες είναι αυτοί που κρίνουν», σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης στη διαχείριση των προκλήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.