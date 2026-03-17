Στα «σκαριά» βρίσκεται μυστική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας κατά της «τουρκικής ασπίδας» σημειώνει σε δημοσίευμά της η Milliyet, αφήνοντας σαφείς «αιχμές» για καλλιέργεια «πολεμικού κλίματος» από την Αθήνα.

«Η κίνηση της Αθήνας υποδεικνύει προετοιμασία για μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας; Αποκαλύφθηκε η μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ που έγινε κεκλεισμένων των θυρών», αναφέρει χαρακτηριστικά η τουρκική εφημερίδα.

Ολόκληρο το δημοσίευμα της Milliyet:

Το κανάλι Channel 14 του ισραηλινού Τύπου ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε μια σημαντική αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα, ενάντια στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την είδηση του Channel 14, στο πλαίσιο της συμφωνίας, κατά την προσεχή περίοδο η Ελλάδα θα δαπανήσει εκατομμύρια ευρώ για συστήματα αεροπορικής άμυνας ισραηλινής κατασκευής και άλλες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Πρόκειται για προετοιμασία σύγκρουσης με την Τουρκία;

Στο δημοσίευμα, όπου εφίσταται η προσοχή στο γεγονός ότι αυτό το βήμα είναι κρίσιμο ενάντια στην «τουρκική ασπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο», ορισμένοι ειδικοί υποστήριξαν ότι με αυτή την κίνηση η Αθήνα προετοιμάζεται για μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Τονίστηκε ότι, λόγω του πληθυσμού της Τουρκίας που ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια και της ισχυρής στρατιωτικής της ικανότητας στην περιοχή, γίνονται ακόμα πιο εμφανείς οι στρατηγικές ανησυχίες της Ελλάδας πίσω από αυτή την αμυντική κίνηση.

Από την άλλη πλευρά, ενώ επισημαίνεται ότι η συμφωνία υλοποιείται στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος της Ελλάδας με την ονομασία η «Ασπίδα του Αχιλλέα», στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου δικτύου αεροπορικής άμυνας έως το 2030 και η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ελλάδας με ένα παρόμοιο μοντέλο με αυτό του Ισραήλ.

Μαζί με τα μαχητικά αεροσκάφη και τα πλοία του Ναυτικού, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας συγκαταλέγονται στα πιο κρίσιμα στοιχεία του προγράμματος.

Οι Έλληνες αξιωματούχοι προτιμούν το σύστημα «David’s Sling» του Ισραήλ, το σύστημα «Spyder» της Rafael, τα συστήματα πυραύλων «Barak MX» της Ισραηλινής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας και τα «PULS» της Elbit. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά στον εναέριο χώρο του Ισραήλ τα τελευταία δυόμισι χρόνια».

Θα ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο

Ενώ αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή Άμυνας της Ελληνικής Βουλής συνεδρίασε το βράδυ της Δευτέρας για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, η διαδικασία αναμένεται να φτάσει στην τελική έγκριση τους επόμενους μήνες. Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επέστησε επίσης την προσοχή στη συμφωνία κατά τη διάρκεια των επαφών του στο Λονδίνο. Η Αθήνα τόνισε ότι επέλεξε την προσφορά του Ισραήλ χωρίς να προχωρήσει σε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό και ότι αυτό σχετίζεται με επιχειρησιακούς λόγους.

Όπως αναφέρθηκε μετά την έγκριση της συμφωνίας, η παράδοση των συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ενάμιση χρόνο.

Τι είχε συμβεί

Τον Νοέμβριο που μας πέρασε, η ελληνική εφημερίδα «Καθημερινή» ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Αθήνας είχε ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την προμήθεια νέων συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το Ισραήλ αναμένεται να αντικαταστήσουν τα παλαιά συστήματα αεροπορικής άμυνας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε αναφερθεί ότι προβλέπεται η αντικατάσταση των συστημάτων τύπου OSA-AK και TOR M1 από συστήματα Spyder, και στη συνέχεια η αντικατάσταση των παλαιών αμυντικών συστημάτων τύπου Hawk από συστήματα Barak MX.

Επίσης, είχε αναφερθεί ότι η Ελλάδα επιδιώκει να συνάψει συμφωνία με το Τελ Αβίβ για την αγορά συστημάτων πυραυλικής άμυνας μακράς εμβέλειας «David’s Sling» του Ισραήλ, τα οποία θα αντικαταστήσουν τους S-300.

Πηγή: skai.gr

