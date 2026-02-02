Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαμαράς από Καλαμάτα: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

«Η πόλη έχει επίσης σήμερα τη χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή», δήλωσε κατά τον εορτασμό της Υπαπαντής

Σαμαράς

Στην Καλαμάτα βρίσκεται από το Σαββατοκύριακο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον εορτασμό της Υπαπαντής, όπου στο πλαίσιο των εορτασμών η μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα αναγορεύσει σε επίτιμο δημότη της πόλης και τον Κώστα Καραμανλή.

Σε δηλώσεις του στις κάμερες ο κ. Σαμαράς σημείωσε:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής. Η πόλη έχει επίσης σήμερα τη χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρούς, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αντώνης Σαμαράς Καλαμάτα Κώστας Καραμανλής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark