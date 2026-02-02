«Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι τους καταπατούν» τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτης Δουδωνής, αντιδρώντας στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Θα συμμετάσχουμε στην σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος» ανακοίνωσε ο κ. Δουδωνής και με την ιδιότητα του συνταγματολόγου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν για την προτείνουσα δεν βλέπει 180, απάντησε «νομίζω ας μείνουμε σε αυτά τα οποία σας δήλωσα, είναι σαφές το άρθρο 110 και οι σχετικές πλειοψηφίες».

Σημειώνεται πως η σημερινή Βουλή είναι η προτείνουσα και όσα άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 θετικές ψήφους.

Ωστόσο όσα άρθρα συγκεντρώσουν από 151 έως 179 βουλευτές χρειάζονται 180 θετικές ψήφους στην επόμενη Βουλή.

Η επίτευξη 180 εδρών (αυξημένη πλειοψηφία) από ενδεχόμεν συνεργασία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα επέτρεπε σημαντικές θεσμικές αλλαγές.

Άρθρο 110: (Αναθεώρηση του Συντάγματος)

Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Kοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26. H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Mε την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν. Aφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Bουλή, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις. Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Bουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της. Kάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Bουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

