Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελλάδα μέσω του Κάθετου Διαδρόμου αποκτά ρόλο εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Η απόφαση της Ευρώπης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 δημιουργεί αλλαγή ισορροπιών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας.

Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί ένα σύνθετο, στρατηγικό εγχείρημα που εκτείνεται πέρα από τον φυσικό αέριο, λειτουργώντας ως διάδρομος εμπορίου, μεταφορών και διασύνδεσης.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται ταχύτατα σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, όπως υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά ρόλο εναλλακτικής ενεργειακής οδού, ενισχύοντας τη γεωστρατηγική θέση της χώρας στη ΝΑ Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η ευρωπαϊκή απόφαση για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 αποτελεί σημείο καμπής για τις περιφερειακές ισορροπίες. Όπως επισήμανε, «δεν μπορεί από τη μία να στηρίζεται η Ουκρανία, που δέχεται παράνομη εισβολή, και από την άλλη να χρηματοδοτείται η Ρωσία». H ενεργειακή αυτάρκεια και οι εναλλακτικές διαδρομές συνιστούν ζωτικό εθνικό και ευρωπαϊκό συμφέρον.

Ο κ. Παπασταύρου ανέλυσε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του έργου, υπογραμμίζοντας ότι «η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου αλλάζει τις ισορροπίες», διότι δεν περιορίζεται μόνο στις υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά προωθεί παράλληλα το εμπόριο, τις μεταφορές και την ευρύτερη διασύνδεση με την Ευρώπη. Το έργο αυτό ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού παρόχου σε αντίθεση με τους μέχρι σήμερα πρωταγωνιστές, περιορίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Όπως ανέφερε, «μιλάμε για σύνθετο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο. Δεν είναι ούτε απλό ούτε στιγμιαίο, αλλά στρατηγικό».

Διεθνής στήριξη και εθνική στρατηγική

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον Κάθετο Διάδρομο, με προγραμματισμένη συνάντηση Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων κρατών στις 24 Φεβρουαρίου. Τόνισε πως η επιτυχία του έργου είναι θέμα εθνικής στρατηγικής σημασίας, καθώς, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «δεν έχει να κάνει με κόμματα ή πρόσωπα, αλλά με τη χώρα μας».

Συνεργασία με Chevron και νέες επενδύσεις

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στη συνεργασία με τη Chevron, με τον Υπουργό να αναφέρει ότι «πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στις επόμενες δύο εβδομάδες έρχεται η ηγεσία της Chevron στην Ελλάδα για να υπογράψουμε τις τέσσερις συμβάσεις». Ακολούθως, οι συμφωνίες θα κατατεθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε διαδικασία «σε χρόνο ρεκόρ», ξεκαθαρίζοντας πως στόχος είναι στο δεύτερο μισό του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες.

Ρεύμα: Οικονομική ελάφρυνση και καινοτόμες λύσεις

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε εκτενώς στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας πως για τρίτο συνεχόμενο μήνα παραμένουν αμετάβλητες, παρά την αυξητική τάση στη χονδρική τιμή στην Ευρώπη. Πρόκειται, όπως είπε, για ένδειξη σταθεροποίησης της αγοράς. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θεσμοθέτηση του νέου πορτοκαλί τιμολογίου, το οποίο ήδη ισχύει για μεγάλους καταναλωτές και από 1η Απριλίου θα επεκταθεί στα νοικοκυριά με προϋπόθεση την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το μέτρο αξιοποιεί τη φθηνότερη μεσημβρινή ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές και «θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής από 10% έως 18%».

Ανταγωνιστικότητα βιομηχανίας και καταπολέμηση ρευματοκλοπής

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, με τη στήριξη να σχεδιάζεται σε συνεργασία και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός έδωσε, επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής, που αποτελεί, όπως ανέφερε, «σκανδαλώδη και κοινωνικά άδικη πρακτική, που επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές», σημειώνοντας ότι οι σχετικοί έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί.

Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πολιτική συνεννόηση

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για εκτεταμένη θεσμική ανανέωση προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις επιταγές του μέλλοντος. Όπως δήλωσε, «είναι μια συζήτηση που θα γίνει ώριμα, θεσμικά και θα αποδείξει και η αντιπολίτευση πόσο έτοιμη είναι για να μπορέσει να προχωρήσει σε μια θεσμική συζήτηση για το μέλλον της χώρας μας».

Κλείνοντας, ο Υπουργός επανέλαβε τη σημασία των ευρύτερων συναινέσεων σε κορυφαία εθνικά ζητήματα, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε στα μεγάλα», αφού τόσο οι ενεργειακές επιλογές όσο και η γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας υπερβαίνουν τις κομματικές αντιπαραθέσεις και αφορούν το μέλλον της χώρας και των πολιτών της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.