Σε δήλωσή του, μετά την ανακοίνωση των ποινών των δύο πρώην προστατευμένων μαρτύρων της Novartis, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά την αποκάλυψη και των ηθικών αυτουργών της υπόθεσης.

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη! Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβάρτις! Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια», έγραψε.

Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις!

Για τη… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) September 15, 2025

«Η απόφαση αυτή δεν είναι το τέλος, αλλά είναι η αρχή του τέλους. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει ολόκληρη την αλήθεια», τόνισε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ 100,3 και ο συνήγορος του κ. Σαμαρά, Δημήτρης Γιάννος.

Όπως σημείωσε, η δικαστική απόφαση – μετά από μια ταλαιπωρία 8 ετών - ρίχνει φως, αλλά όχι σε όλη την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννο, «κάποιοι σε αυτή την υπόθεση προστατεύτηκαν». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι αναφέρεται στα πρόσωπα που είχε κατονομάσει ο κ. Σαμαράς στη μήνυσή του, τους κυρίους Τσίπρα, Παπαγγελόπουλο και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού: «οι λεγόμενοι προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν ιδιοτελή ή αλλότρια κίνητρα για να πουν ψέματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.