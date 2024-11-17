«Είναι πολύ στενάχωρο και προσωπικά και πολιτικά. Δεν είναι μία μέρα ευχάριστη για τη ΝΔ, κανένας δεν χαίρεται για αυτή την εξέλιξη» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

«Υπήρχε μία κλιμάκωση, και εγώ ήμουν μεταξύ εκείνων που είχα μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Το πράγμα "στράβωνε" ολοένα και περισσότερο. Από ένα σημείο και μετά, φοβούμαι ότι ο κ. Σαμαράς ουσιαστικά το επιδίωκε με κάποιο τρόπο, δεν αισθανόταν άνετα», πρόσθεσε.

Τόνισε, επίσης ότι «υπήρχε μία κριτική από τις ευρωεκλογές και μετά, η οποία ήταν συνολική κριτική. Όταν αμφισβητείται σε τόσο μεγάλη έκταση και με τόσο μεγάλη ένταση η πολιτική της κυβέρνησης, τίθεται ένα θέμα και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αν και χθες δεν αντιδρούσε, πως θα προχωρούσαμε από εδώ και πέρα; Τα κόμματα, τα οποία κυβερνούν, δεν μπορούν να έχουν απόψεις που διίστανται τόσο πολύ μεταξύ τους. Χρειάζεται να υπάρχει μία μίνιμουμ συνοχή. Δεν υπήρχε τρόπος να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, ήταν μεγάλη η αμφισβήτηση».

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, «έγινε η σύγκρουση για μία πολιτική στα ελληνοτουρκικά, η οποία ακόμα και αν υπάρχει στο μυαλό κάποιον, δεν έχει προχωρήσει. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να ναυαγήσει η ΝΔ για αυτόν το λόγο. Αν η ΝΔ με την υποψία ότι μπορεί να γίνει κάτι με την Τουρκία, ενώ υπάρχει δέσμευση του πρωθυπουργού, έχει χαρακτηριστικά παγκόσμιας πρωτοτυπίας».

«Έχοντας δύο φορές ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, ο κατακερματισμός των δυνάμεων και η διχόνοια βλάπτουν. Δεν πάμε πουθενά και δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετούμε την παράταξή μας. Θα ήταν πολύ κρίμα όλη αυτή η πρόοδος να πάει χαμένη, όλες αυτές οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών και να μπούμε σε μία φάση αβεβαιότητας, αστάθειας και τελικά οπισθοδρόμησης. Είμαι βέβαιος ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, θα προχωρήσει μπροστά, συντεταγμένα και γιατί όλοι βλέπουμε το συμφέρον της παράταξης και γιατί όλοι βλέπουμε το συμφέρον και την προοπτική της πατρίδας», πρόσθεσε.

«Η ΝΔ, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, παραμένει ξεκάθαρα στη γραμμή του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε σχέση με την Τουρκία. Έχουμε πει ότι η διαφορά που αναγνωρίζουμε είναι η διαφορά που σχετίζεται με την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες. Ο ιδρυτής της παράταξης είχε πει ότι υπάρχουν τρεις μέθοδοι να λύσει κανείς αυτή τη διαφορά. Η πρώτη είναι ο διάλογος, η δεύτερη ο πόλεμος και η τρίτη η διαιτησία. Δεν έχουμε ξεφύγει από αυτή τη γραμμή», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας:«Δεν βλέπω σε αυτό που είπε ο κ. Γεραπετρίτης να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και ποιος υπουργός Εξωτερικών θα μπορούσε να προβεί σε μία προδοτική πράξη;».

«Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έθεσε εαυτόν εκτός ΝΔ επιμένοντας στην προσβλητική διαστρέβλωση δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών» σχολίασε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός.

Ερωτηθείς αν θα ζητηθεί από τον κ. Σαμαρά να παραδώσει την έδρα του ο κ. Ρωμανός σχολίασε ότι είναι αυτονόητο από τη στιγμή που έθεσε εαυτόν έκτος κόμματος.

