«Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία», ο παγκόσμιος κύκλος ροής του νερού φαίνεται εξαιτίας των παρεμβάσεων μας να έχει βγει εκτός ισορροπίας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκτεταμένων ανομβριών που θα καταστρέψει τις οικονομίες, την παραγωγή τροφίμων και τις ζωές μας, σύμφωνα με μια νέα έκθεση ορόσημο.

Δεκαετίες καταστροφικής εκμετάλλευσης της γης και κακοδιαχείρισης των υδάτων «συναγωνίζονται» με την κλιματική κρίση ως προς τις βλαπτικές τους συνέπειες στον παγκόσμιο κύκλο του νερού, αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από την Παγκόσμια Επιτροπή για την Οικονομία του Νερού, μια ομάδα διεθνών ηγετών και εμπειρογνώμονες.

Ο κύκλος του νερού αναφέρεται στο πολύπλοκο σύστημα με το οποίο το νερό κινείται γύρω από τη Γη. Το νερό εξατμίζεται από το έδαφος - μεταξύ άλλων από λίμνες, ποτάμια και φυτά - και ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας ευμεγέθη ποτάμια υδρατμών που μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις, πριν κρυώσουν, συμπυκνωθούν και τελικά πέφτουν πίσω στο έδαφος ως βροχή ή χιόνι.

Οι διαταραχές στον κύκλο του νερού προκαλούν ήδη προβλήματα.

Σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν λειψυδρία.

Οι καλλιέργειες συρρικνώνονται και οι πόλεις βυθίζονται καθώς τα υπόγεια ύδατα από κάτω τους στεγνώνουν.

Οι συνέπειες θα είναι ακόμη πιο καταστροφικές χωρίς επείγουσα δράση.

Η κρίση του νερού απειλεί περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων και κινδυνεύει να μειώσει κατά μέσο όρο 8% από το ΑΕΠ των χωρών έως το 2050, με πολύ υψηλότερες απώλειες έως και 15% να προβλέπονται σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, αναφέρει η έκθεση.

«Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ωθούμε τον παγκόσμιο κύκλο του νερού εκτός ισορροπίας», δήλωσε ο Johan Rockström, συμπρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Οικονομία του Νερού και συγγραφέας της έκθεσης. «Η βροχόπτωση, η πηγή όλων των γλυκών υδάτων, δεν μπορεί πλέον να βασίζεται».

Πηγή: skai.gr

