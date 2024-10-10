Το «πράσινο φως» για να προγραμματιστούν οι ακροάσεις και για τους/τις 26 ορισθέντες/είσες επιτρόπους, έδωσε σήμερα η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του ελέγχου για συγκρούσεις συμφερόντων των υποψήφιων μελών που θα κληθούν να συγκροτήσουν τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ορισθέντα Έλληνα επιτρόπου, Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος προορίζεται να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των Βιώσιμων Μεταφορών και του Τουρισμού.

Η ακρόαση του Έλληνα επιτρόπου θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του ΕΚ, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Στις 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ακροάσεις των έξι εκτελεστικών αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: του Ιταλού, Ραφαέλε Φίτο (Συνοχή και Μεταρρυθμίσεις), της Εσθονής, Κάγια Κάλας (Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ), του Γάλλου, Στεφάν Σεζουρνέ (Ευημερία και βιομηχανική στρατηγική), της Ισπανίδας, Τερέζα Ριμπέιρα (Καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση), της Φινλανδής Χένα Βιρκούνεν (Τεχνολογία, Ασφάλεια και Δημοκρατία) και της Ρουμάνας Ροχάνα Μινζάτου (Άνθρωποι, Δεξιότητες και Ετοιμότητα).

Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν επίσης τις γραπτές ερωτήσεις που προετοιμάστηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές, στις οποίες θα πρέπει να απαντήσουν οι ορισθέντες επίτροποι έως τις 22 Οκτωβρίου.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Κάθε ακρόαση θα ακολουθείται από μια συνεδρίαση στην οποία οι πρόεδροι των επιτροπών και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων ομάδων (συντονιστές) θα αξιολογούν την απόδοση του ορισθέντος Επιτρόπου που μόλις άκουσαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα όλων των ακροάσεων και θα διαβιβάσει τη σύστασή της στη Διάσκεψη των Προέδρων. Η τελευταία θα ανταλλάξει απόψεις και θα αποφασίσει εάν θα κλείσει τις ακροάσεις στη συνεδρίασή της στις 21 Νοεμβρίου. Θα αποφασίσει επίσης να εγγράψει την ψηφοφορία για το Σώμα ως σύνολο στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας.

Το νέο Σώμα των Επιτρόπων πρέπει να εκλεγεί με απλή πλειοψηφία σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια, με ονομαστική κλήση. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου (25-28) Νοεμβρίου στο Στρασβούργο.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα το νωρίτερο στις αρχές Δεκεμβρίου.

