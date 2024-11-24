Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, και ερωτώμενος για τα θέματα της αντιπολίτευσης σχολίασε: "Θέλαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να υπάρξει στη χώρα μια ισχυρή, δημιουργική, σοβαρή αντιπολίτευση.

Είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει ένας 'παίκτης' στο γήπεδο της αντιπολίτευσης που υπερισχύει των υπολοίπων, αλλά δεν πληρούνται οι υπόλοιπες προδιαγραφές που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες: η σοβαρότητα, το να υπάρχουν αντιπροτάσεις και κοστολόγηση τους, το να μην αντιγράφουν το «όχι σε όλα», να μην αντιγράφουν τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και στη λογική των λεφτόδεντρων, όπως είδαμε εχθές από τον κ. Ανδρουλάκη".

"Το πρόβλημα δεν είναι το όχι σε όλα per se, αλλά το γιατί λέω όχι, το να μην αντιπροτείνω τίποτα, η μη σοβαρή και κοστολογημένη αντιπρόταση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά που είπε εχθές, εδώ σε εσάς, ο κ. Ανδρουλάκης, αθροίζουν 4 δισ.. Η κάθε μονάδα ΦΠΑ είναι 1,5 δισ.. Μόνο από τη μείωση ΦΠΑ είναι τα 3 δισ. από τα 4 δισ.. Γι' αυτό λέω ότι σοβαρότητα, και ιδίως με το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει κάθε δαπάνη που αυξάνεις να λες και ποια δαπάνη θα κόψεις αντίστοιχα", επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

"Το πρόβλημα δεν είναι να έχεις άλλες απόψεις, εξάλλου το να διαφέρεις ιδεολογικά είναι και η ουσία της πολιτικής. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρό επιχείρημα για να πει μια αντιπολίτευση, για παράδειγμα, όχι στους 35.000 συμπολίτες μας που θα κάνουν το χειρουργείο τους δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία, ενώ περιμένουν χρόνια στις λίστες. Δεν υπάρχει σοβαρό επιχείρημα για να πεις όχι στις βελτιώσεις στον δικαστικό χάρτη που προτείνει ο ίδιος ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, που δεν πρόσκειται προφανώς στη ΝΔ, όταν ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ναι. Γι' αυτό λέω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι χειρότερο και από πράσινο ΣΥΡΙΖΑ".

