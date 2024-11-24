Ακρίτα: Αν εκλεγεί Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Πολάκης θα παραιτηθώ

Την πρόθεσή της να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και να παραδώσει την έδρα της εάν ο Παύλος Πολάκης εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος, εξέφρασε η βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Έλενα Ακρίτα.

Σε δήλωση της η κα Ακρίτα αναφέρθηκε στις απόψεις που εξέφρασε στο debate ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, σχετικά με το Νομοσχέδιο για την Ισότητα στον γάμο, κατηγορώντας τον ότι «επικύρωσε ξεκάθαρα πια την ομοφοβική του ατζέντα».

Μάλιστα, η Έλενα Ακρίτα, δεσμεύτηκε πως εάν ο Παύλος Πολάκης εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραιτηθεί και παραδώσει την έδρα της στο κόμμα, επικρίνοντας όσους αντί να παραιτηθούν, ανεξαρτητοποιούνται. «Χαλάω το αφήγημα όσων αντί να παραιτηθούν, ανεξαρτητοποιούνται και κρατάνε έδρες και χρήματα; Συγγνώμη αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι», έγραψε η κα. Ακρίτα.

Αναλυτικά, η δήλωση της βουλεύτριας Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα

«Τα εργασιακά, κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα πάνε χέρι-χέρι».

Στο debate ο Παύλος Πολάκης επικύρωσε ξεκάθαρα πια την ομοφοβική του ατζέντα. Στην ερώτηση τι γραμμή θα έδινε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αν, στην ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Ισότητα στο γάμο, αν ήταν τότε Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο υποψήφιος μουρμούρισε κάτι για μια φαντασιακή "διεύρυνση του συμφώνου συμβίωσης", κάτι που συναντιέται μόνον στη σφαίρα της πιο δημιουργικής φαντασίας.

Κρύφτηκε πάλι πίσω από την παρένθετη κύηση, αποσιωπώντας σκόπιμα την τροπολογία που κατέθεσε η Αθηνά Λινού - τροπολογία που αυστηροποιούσε σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις της σχετικής διαδικασίας.

Με τον τρόπο αυτό, ο Παύλος Πολάκης στοιχήθηκε στην πλευρά των ακροδεξιών κομμάτων και του ΚΚΕ που καταψήφισαν την Ισότητα στο γάμο. Όλοι είναι ίσοι αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους.

Όσο για τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία διατυμπανίζει, είδαμε τη στάση του τη βραδιά του debate όταν προσπέρασε χωρίς ούτε μια λέξη τους απλήρωτους συναδέλφους της Αυγής και του Κόκκινου.

Είναι μεσημέρι Κυριακής κι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος θα εκλεγεί. Επειδή όμως δεν θεωρώ ηθική μια εκ των υστέρων - και εκ του ασφαλούς - τοποθέτηση, δηλώνω:

Αν ο Παύλος Πολάκης εκλεγεί Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα παραιτηθώ, θα παραδώσω την έδρα στο κόμμα και θα πάω σπίτι μου. Δεσμεύομαι.

Για ένα λόγο μπήκα στην πολιτική. Για να παλέψω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν μπορώ να το συνεχίσω πια, θα φύγω. Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για Ισότητα, ορατότητα και συμπερίληψη, όπως έκανα πάντα.

Που σημαίνει δε χανόμαστε. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.

Για τους ίδιους αόρατους ανθρώπους θα αγωνιστούμε μαζί.

Έλενα Ακρίτα

Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Υπεύθυνη για τον Τομέα Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Υ. Γ. Χαλάω το αφήγημα όσων αντί να παραιτηθούν, ανεξαρτητοποιούνται και κρατάνε έδρες και χρήματα; Συγγνώμη αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

