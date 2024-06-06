«Το πρόβλημα με τις συνεντεύξεις του κ. Κασσελάκη -όσες εξ αυτών ολοκληρώνει χωρίς να το βάζει στα πόδια για την ακρίβεια- είναι ότι δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοσχολιάσει! Σήμερα τον είδαμε να χάνει τα λόγια του όταν ρωτήθηκε από τον κ. Ευαγγελάτο για την εταιρεία που έκρυψε από το excel που παρουσίασε ως πόθεν έσχες. Φτάνοντας στο σημείο να πει λίγο πολύ ότι αυτό δεν αφορά τους πολίτες και κακώς συζητείται» αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του κ. Κασσελάκη.



Επισημαίνει δε, ότι εκεί που τα σχόλια πραγματικά περιττεύουν είναι όταν η συζήτηση πήγε στα οικονομικά. «Σε προηγούμενη συνέντευξή του ο κ. Κασσελάκης αρχικά είχε υποσχεθεί μείωση δαπανών για την Υγεία, ώστε να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ ετησίως. Όταν ενημερώθηκε ότι οι δαπάνες για την Υγεία έχουν ήδη υπερβεί το 5% ανασκεύασε, λέγοντας πως εννοούσε +5% το έτος για την υγεία. Και σήμερα στον κ. Ευαγγελάτο το άλλαξε πάλι και μίλησε για «επιπλέον ποσό ανάλογο του 5% του ΑΕΠ που πρέπει να επενδυθεί σε βάθος τετραετίας» στην Υγεία. Ενώ παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η εξαγγελία αυτή (σε οποιαδήποτε μορφή της) δεν έχει συμπεριληφθεί στην κοστολόγηση του προγράμματός του!» αναφέρει ο κ. Ρωμανός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Κατά τα άλλα κινήθηκε στο γνώριμο μοτίβο χυδαιότητας, τοξικότητας και αλαζονείας, αφού αντί να ζητήσει συγγνώμη επέμεινε στα ψέματά του, ότι δεν είπε Αλ Καπόνε τον πρωθυπουργό, παρότι τον άκουσαν οι πάντες στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη» προσθέτει.Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογραμμίζει ότι ο κ. Κασσελάκης έφτασε στο σημείο να πει ότι ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία πήρε τα ποσοστά που κατέγραψε στις τελευταίες εκλογές, ήταν ότι εξαγόρασε τις ψήφους των πολιτών, «προσβάλλοντας κατάφωρα τόσο τη δημοκρατία όσο και τους ψηφοφόρους, στων οποίων την κρίση θα τον αφήσουμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.