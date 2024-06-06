Σφοδρή κριτική εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, μετά τη χθεσινή επίθεση της Κουμουνδούρου στον δημοσιογράφο Θάνο Δημάδη, άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.

«Η νέα μεταμεσονύκτια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκ νέου επίθεση σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ μαρτυρούν ότι οι μπελάδες του είναι μεγάλοι», επισημαίνει ο κ. Ρωμανός, ενώ προσθέτει:

«Ο κ. Κασσελάκης έχει δικαίωμα να διαχειριστεί τον πανικό του όπως θέλει. Δεν έχει δικαίωμα όμως να επιτίθεται σε δημοσιογράφους, αντί να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που ο ίδιος δημιούργησε με τον τρόπο και τον χρόνο που επέλεξε να ανοίξει το θέμα του πόθεν έσχες του».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ρωμανού:

«Η νέα μεταμεσονύκτια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκ νέου επίθεση σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ για αποκαλύψεις σχετικά με εταιρείες τις οποίες φαίνεται να έκρυψε ο κ. Κασσελάκης απο το excel που βάφτισε πόθεν έσχες, μαρτυρούν ότι οι μπελάδες του είναι μεγάλοι.

Ο κ. Κασσελάκης έχει δικαίωμα να διαχειριστεί τον πανικό του όπως θέλει. Δεν έχει δικαίωμα όμως να επιτίθεται σε δημοσιογράφους, αντί να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που ο ίδιος δημιούργησε με τον τρόπο και τον χρόνο που επέλεξε να ανοίξει το θέμα του πόθεν έσχες του.

Σε κάθε περίπτωση, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στραβός ο γυαλός!

Καλά ξεμπερδέματα.»

Πηγή: skai.gr

