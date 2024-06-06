«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά εργασίας, όπως είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού, απαιτούν συντονισμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Αυτό κάνουμε με το νέο πρόγραμμα για 25.000 ανέργους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που εκκινεί τις επόμενες ώρες. Η νέα δράση του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, αποτελεί την απάντησή μας στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας».

Αυτό δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, από τη Ρόδο, όπου βρέθηκε την Τετάρτη, 5/6, μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας, Ιωάννη Παππά, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Μάνο Λογοθέτη, τον ΓΓ Περιβάλλοντος, Χρήστο Σούλη, τον ΓΓ του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, τη ΓΓ Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αννα Στρατινάκη, τον ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκο Μηλαπίδη, τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη, την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα και τους βουλευτές Μίκα Ιατρίδη, Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη.

Η κ. Μιχαηλίδου, συνοδευόμενη από τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννη Παππά, τους βουλευτές Δωδεκανήσων, Τσαμπίκα Ιατρίδη και Μάνο Κόνσολα και μαζί με το κλιμάκιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο. Ακολούθως, βρέθηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, όπου συνομίλησε με εργαζόμενους, ασφαλισμένους, ανέργους και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών. Στις Καλυθιές και στο Αφάντου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, εργαζόμενους και επιχειρηματίες, για την υποεκπροσώπηση των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κομβικό σημείο της επίσκεψης της στη Ρόδο ήταν η συμμετοχή της σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου του νησιού. Απευθυνόμενη σε ένα πολυποίκιλο ακροατήριο, που αποτελούνταν από εκπροσώπους φορέων του νησιού, επιχειρηματίες και εργαζόμενους, η υπουργός Εργασίας επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεργαστεί στενά με τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ρόδου.

Όπως είπε, «συνεργαζόμενοι, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ζωντανή και ανθεκτική αγορά εργασίας στη Ρόδο και σε όλη την Ελλάδα. Ένα καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό είναι το θεμέλιο μιας ισχυρής οικονομίας και ενός ευημερούντος μέλλοντος για όλους».

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι νέοι και οι γυναίκες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην αγορά εργασίας. «Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η επένδυση σε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας» υπογράμμισε η υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

