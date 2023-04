Ελεύθερη με «βραχιολάκι» η Εύα Καϊλή

Ελεύθερη με ηλεκτρονική επιτήρηση αφήνεται η Εύα Καϊλή. H Ελληνίδα ευρωβουλευτής ήταν η μόνη που παρέμενε προφυλακισμένη για το qatargate μετά την αποφυλάκιση, χθες, του Μαρκ Ταραμπέλα. Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Σκάι στις Βρυξέλλες, Εφη Κουτσοκώστα, η απόφαση για την Εύα Καϊλή ελήφθη μία μέρα νωρίτερα, ενώ απαιτούνται τρεις εργάσιμες μέρες για να αφεθεί ελεύθερη.

Η Εύα Καϊλή βρισκόταν περισσότερους από τέσσερις μήνες στη φυλακή για την υπόθεση Qatargate.



«Δεν θα κάνω κάποιο παραπάνω σχόλιο, εκτός από το γεγονός ότι αυτή είναι μια λογική απόφαση που άργησε να ληφθεί», τόνισε o συνήγορός της Σβεν Μαρί σε μια σύντομη δήλωσή του στο Euronews.

🚨 Breaking: Greek MEP Eva Kaili remains charged with participation in a criminal organisation, corruption and money laundering. #EuropeNews https://t.co/3xjAkeoy0O