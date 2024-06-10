Ακυρώνει ταξίδι στο εξωτερικό ο Μητσοτάκης - Τα βλέμματα στο υπουργικό της Παρασκευής

Το μήνυμα ελήφθη και φαίνεται πως άμεσα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες εκ μέρους του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την αναστροφή του κλίματος που δημιούργησε το αποτέλεσμα των χθεσινών ευρωεκλογών, το οποίο κορυφαία στελέχη χαρακτήρισαν πύρρειο νίκη με μηνύματα προς την κυβέρνηση.

Η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων θα φέρει -όπως όλα δείχνουν- αλλαγές, τις οποίες ο πρωθυπουργός εξετάζει και στην εξίσωση πλέον μπαίνει και το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού.

Οι τρέχουσες εξελίξεις ανάγκασαν τον πρωθυπουργό να ακυρώσει το προγραμματισμένο για αύριο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στην Ιορδανία, και στο πρόγραμμά του εντάχθηκε συνέντευξη στον Alpha το βράδυ της Τρίτης, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να μιλήσει για το εκλογικό αποτέλεσμα και τις επόμενες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει.

Στο πρόγραμμα μπήκε και η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, την Παρασκευή το πρωί, και δεν αποκλείεται εκείνη την ημέρα να γίνουν και ανακοινώσεις για αλλαγές στο υπουργικό σχήμα. Αλλαγές που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητες μετά την απώλεια περισσότερων από 900.000 ψήφων στις χθεσινές εκλογές σε σχέση με τις εκλογές του 2023, καθώς και μετά την άνοδο των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ.

Αν και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τις επόμενες κινήσεις του κ. Μητσοτάκη, κρίνεται ότι η άμεση αντίδραση στις εξελίξεις θα δώσει στον πρωθυπουργό και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Σήμερα το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη κορυφής του ΕΛΚ όπου θα γίνει και η πρώτη συζήτηση στους κόλπους της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για τα εκλογικά αποτελέσματα, ενόψει και της άτυπης συνόδου κορυφής στις 17 Ιουνίου και της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη του μήνα όπου θα επιδιωχθεί να ληφθούν αποφάσεις για τις θέσεις των επικεφαλής στα νέα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.