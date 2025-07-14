Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα το αίτημα προανακριτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πρόταση θα περιγράφει τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη - Θέλουν άλλες 4 υπογραφές 

ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου 

Σήμερα - εκτός απροόπτου - θα δημοσιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράφει τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 26 βουλευτές οπότε για να αποτελέσει το αίτημα του βάση συζήτησης στη Βουλή θα πρέπει το κείμενο να υπογράφει από τέσσερα ακόμα μέλη της Ολομέλειας. Δεν είναι γνωστό ακόμα τι θα πράξει η Νέα Αριστερά. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ προανακριτική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark