Του Αντώνη Αντζολέτου

Σήμερα - εκτός απροόπτου - θα δημοσιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράφει τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 26 βουλευτές οπότε για να αποτελέσει το αίτημα του βάση συζήτησης στη Βουλή θα πρέπει το κείμενο να υπογράφει από τέσσερα ακόμα μέλη της Ολομέλειας. Δεν είναι γνωστό ακόμα τι θα πράξει η Νέα Αριστερά.



Πηγή: skai.gr

