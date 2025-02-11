Προκλητικό δημοσίευμα από τη Nefes: «Η Ελλάδα απειλεί το ΝΑΤΟ για την Τουρκία»

Για «ανησυχητικές εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» κάνει λόγο σε ένα ακόμη προκλητικό δημοσίευμα, η μεσαίας κυκλοφορίας εφημερίδα Nefes.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, το τουρκικό δημοσίευμα ανέφερε ότι η Αθήνα απείλησε να ακυρώσει την άσκηση Steadfast Dart, μια από τις σημαντικότερες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα συμμετάσχει προσωπικό από 18 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ...

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, όλα ξεκίνησαν από το αίτημα της Ελλάδας για άδεια πτήσης των αεροσκαφών που θα συμμετάσχουν στην άσκηση. «Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι το αίτημα της Αθήνας ήταν λανθασμένο και ζήτησε την αναγνώριση δικαιοδοσίας για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ορισμένα σημεία του Αιγαίου, ιδίως ανατολικά του 25ου μεσημβρινού», ανέφερε η Nefes.

Παράλληλα, η Nefes έγραψε ότι το θέμα συζητήθηκε από τη στρατηγική διοίκηση του ΝΑΤΟ στη Νάπολη. «Ο Έλληνας ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας προειδοποίησε ότι εάν οι αντιρρήσεις του δεν γίνουν δεκτές, η Ελλάδα θα αποχωρήσει από την άσκηση, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωσή της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.