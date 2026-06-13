Συνήγορος του Πολίτη: Αυξητική η τάση στις αναφορές - Υψηλό το επίπεδο συμμόρφωσης στις επισημάνσεις της Αρχής

Πωλήτρια σε εταιρεία εμπορίας ποτών κατήγγειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Μαθήτρια με διάγνωση από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) με «Γενικές μαθησιακές δυσκολίες» στερήθηκε το μέτρο ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων.

Πολίτης ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ολοένα και συχνότερων πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχή της Ικαρίας, που επιτείνονται λόγω αυθαίρετης κατασκευής στην εκβολή ρέματος.

Οι παραπάνω είναι κάποιες από τις αναφορές που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη και δημοσιεύονται στο δελτίο του πρώτου τετραμήνου του 2026.

Στο δελτίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις σχετιζόμενες με την ασφαλιστική διοίκηση, την καταπολέμηση διακρίσεων στην εργασία, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, την τήρηση των ρυθμίσεων για τη δόμηση, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και οικιστικού.

Διαπιστώνεται, όπως αναφέρεται στο δελτίο, «σταθερά αυξητική τάση στον αριθμό νέων αναφορών που έλαβε η Αρχή, σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, κατά την οποία οι υποβληθείσες αναφορές έσπασαν το συμβολικό φράγμα των 20.000, για πρώτη φορά από την ίδρυση του Συνηγόρου του Πολίτη». Στο δελτίο σημειώνεται, ότι το παραπάνω αποτελεί «ένδειξη των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες, κάτοικοι της χώρας και νομικά πρόσωπα σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Τα πεδία με τις περισσότερες αναφορές που λαμβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Οι θεματικές που σταθερά τα τελευταία, πολλά, χρόνια συγκεντρώνουν τις περισσότερες, συγκριτικά, αναφορές που υποδέχεται η Αρχή σχετίζονται «με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, καθώς και με την ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου, την κατάσταση των δημοσίων υποδομών και δικτύων, καθώς και την αυθαίρετη δόμηση και παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού και παραλίας» περιγράφει ο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης. Από τη σύγκριση του αντίστοιχου διαστήματος του 2025 με το τρέχον έτος διαφαίνεται νέα, σημαντική αύξηση αναφορών στις θεματικές αυτές, και ενδεικτικά για ζητήματα της ΔΥΠΑ (γενικές καθυστερήσεις μετά τις αναδιαρθρώσεις που έκαναν και μηχανογραφικά προβλήματα, προπληρωμένη κάρτα, κοινωνικός τουρισμός, καθυστερήσεις επιδομάτων/ ενστάσεων), οικοδομικών εργασιών και αυθαιρέτων κατασκευών, δικτύων και οικόσιτων ζώων, προσθέτει.

Δυσκολίες στη λήψη των ποιοτικών υπηρεσιών που αναμένουν από τις δημόσιες υπηρεσίες οι πολίτες

Οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη των ποιοτικών υπηρεσιών που αναμένουν από τις δημόσιες υπηρεσίες, γεγονός που επιδεινώνεται από τη συρρίκνωση και του διαθέσιμου εισοδήματός τους, καθώς και στην εξασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας ζωής στην καθημερινότητά τους. Σε ό,τι αφορά την επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση, κεντρική και αυτοδιοίκηση, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα «κακοδιοίκησης, καθυστερήσεων, διαδικαστικών στρεβλώσεων, σύνθετων διοικητικών διαδικασιών, ανεπαρκούς επικοινωνίας», επισημαίνει ο κ. Ποττάκης. Η ψηφιακή μετάβαση της διοίκησης βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, εξηγεί, «κατά το οποίο προκύπτουν προβλήματα τόσο στην πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες όσο και στην επανεξέταση σφαλμάτων και την επικοινωνία».

Συγκυριακά αλλά και παγιωμένα ζητήματα που προκύπτουν από τις αναφορές

Υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγκυριακά και προκύπτουν από «συγκεκριμένες στρεβλώσεις στη διοικητική λειτουργία, μεταρρυθμίσεις σε τομείς διοικητικής δράσης, αλλαγές δομικές αλλά και διαδικαστικές, έκτακτες ανάγκες για αυξημένη παροχή υπηρεσιών», τονίζει ο κ. Ποττάκης. Υπάρχουν, όμως, και σταθερά, παγιωμένα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διοικούμενοι, όπως προκύπτει από τη διαχρονική επισκόπηση των αναφορών που υποδέχεται ο Συνήγορος του Πολίτη και καταδεικνύουν «τον βαθμό ανταπόκρισης της διοίκησης στις προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών, το επίπεδο της προστασίας και σεβασμού των δικαιωμάτων τους».

Υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης στις επισημάνσεις της Αρχής

Το επίπεδο συμμόρφωσης στις επισημάνσεις της Αρχής είναι, γενικά, υψηλό, υπογραμμίζει ο κ. Ποττάκης. «Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης και στη θωράκιση των δικαιωμάτων των διοικούμενων, των συμπολιτών μας», περιγράφει ο κ. Ποττάκης. Όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση προς τις επισημάνσεις της Αρχής, τόσο μειώνεται το διοικητικό κόστος και βάρος, συμπεριλαμβανομένου και του όγκου της δικαστηριακής ύλης, και αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στις διοικητικές δομές της κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης, συμπληρώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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