Το Ιράν, τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε εσκεμμένα σε κατάρρευση σηράγγων και ναρκοθέτηση εισόδων στο βομβαρδισμένο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν. Στόχος είναι να εμποδίσει τις ΗΠΑ από το να επιδράμουν για την ανάκτηση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο πιστεύεται ότι είναι θαμμένο στην τοποθεσία, μεταδίδει το CNN.

Η έκθεση, επικαλούμενη πέντε πηγές που έχουν γνώση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αναφέρει ότι είναι πλέον πολύ πιο δύσκολο και επικίνδυνο για οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των Ιρανών, να ανακτήσει το ουράνιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο επίγειας επιχείρησης για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος.

Πρώην ανώτερος αξιωματούχος πυρηνικών θεμάτων δήλωσε στο CNN ότι αυτό αυξάνει επίσης τον κίνδυνο να ισχυριστεί το Ιράν ότι αδυνατεί να ανακτήσει μέρος του υλικού.

Η τύχη του εμπλουτισμένου αποθέματος αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα σε μια υπό διαμόρφωση συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Εάν οι διαπραγματευτές «απαιτήσουν από το Ιράν να μεταφέρει ολόκληρο το απόθεμα σε μια κεντρική τοποθεσία για επαλήθευση και, τελικά, για την απομάκρυνση ή την υποβάθμιση (downblending) του υλικού», αυτό θα ανέθετε την ευθύνη στην Τεχεράνη να αποκτήσει πρόσβαση και «να παράσχει την πλήρη καταγραφή» του εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε στο CNN ο Σκοτ Ρέκερ, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Απομάκρυνσης Πυρηνικού Υλικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας από το 2017 έως το 2021.

Ωστόσο, «σε αυτό το σενάριο, θα ανησυχούσα ότι το Ιράν θα ισχυριζόταν πως ένα μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου (HEU) είναι αδύνατον να ανακτηθεί», λέει ο Ρέκερ. «Δεν θα είχαμε απόλυτη βεβαιότητα ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να διατηρήσει την πρόσβαση σε αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

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