Τζέιν Σέιμουρ: Αρραβωνιάστηκε στα 75 της τον Τζον Ζαμπέτι μετά από 3 χρόνια σχέσης

Η Τζέιν Σέιμουρ διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Τζον Ζαμπέτι, ύστερα από τρία χρόνια σχέσης. Η 75χρονη ηθοποιός, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά «Dr. Quinn, Medicine Woman», μίλησε με ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, εμφανιζόμενη στην τελετή του Songwriters Hall of Fame.

Jane Seymour Is Engaged to John Zambetti! Inside the 'Hysterically' Chaotic Proposal: 'We Weren't Wearing Any Clothes!' https://t.co/6m5q7qSRlA June 12, 2026

Η Σέιμουρ δεν έκρυψε τη χαρά της, δείχνοντας μάλιστα και το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. «Κάποιος αποφάσισε ότι θέλει να είναι μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός μου», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στον 78χρονο σύντροφό της.

Η ηθοποιός δήλωσε «πολύ ενθουσιασμένη» για την προοπτική να ενώσουν ακόμη περισσότερο τις οικογένειές τους, εξηγώντας πως η μουσική είναι ένα από τα στοιχεία που τους συνδέει βαθιά. Όπως ανέφερε, ο Ζαμπέτι είναι τραγουδιστής, ο γιος του ασχολείται επίσης με τη μουσική, ενώ και ο γιος της ίδιας είναι τραγουδιστής. «Είμαστε μαζί τρία χρόνια και στο σπίτι μου δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μουσική», είπε.

Η Τζέιν Σέιμουρ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές στο παρελθόν. Υπήρξε σύζυγος του θεατρικού σκηνοθέτη Μάικλ Άτενμπορο, του συγγραφέα Τζέφρι Πλάνερ, του επιχειρηματία Ντέιβιντ Φλιν και του ηθοποιού Τζέιμς Κιτς. Από τον γάμο της με τον Φλιν απέκτησε δύο παιδιά, την Κάθριν και τον Σον, ενώ είναι και θετή μητέρα της Τζένι, κόρης του πρώην συζύγου της.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές με τρυφερότητα για τη σχέση της με τον Ζαμπέτι, τονίζοντας πως δεν περίμενε ότι σε αυτή τη φάση της ζωής της θα έβρισκε ξανά έναν τόσο σταθερό και αγαπημένο δεσμό. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί ότι δεν πίστευε πως θα ζούσε μια «υγιή, τρυφερή και αφοσιωμένη σχέση», προσθέτοντας, όμως, πως αισθάνεται απίστευτα ευλογημένη.

"Live and Let Die" actress Jane Seymour and musician John Zambetti shared news of their engagement during the Songwriters Hall of Fame induction ceremony on June 11. https://t.co/dv6lAeS9ai pic.twitter.com/Ip7BUfX3IN — E! News (@enews) June 13, 2026

«Τα 70 είναι τα νέα 50», είχε πει με χιούμορ και αισιοδοξία, εξηγώντας ότι εκείνη και ο Ζαμπέτι συναντήθηκαν «ακριβώς τη σωστή στιγμή». Όπως έχει αναφέρει, και οι δύο είχαν ήδη ζήσει πολλά, με οικογένειες, παιδιά, εγγόνια, καριέρες, χαρές και δυσκολίες, γεγονός που τους βοήθησε να ξέρουν πλέον τι πραγματικά θέλουν.

Πηγή: skai.gr

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