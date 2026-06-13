Εγκαινιάστηκε ο μεγαλύτερος ινδουιστικός ναός της Γερμανίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ινδουιστικός ναός Σρι Γκανέσα στο Νόικελν του Βερολίνου ολοκληρώθηκε μετά από 20 χρόνια κατασκευής και κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτούμενος από δωρεές.

Τα εγκαίνια του ναού πραγματοποιήθηκαν με εντυπωσιακούς εορτασμούς, που κορυφώθηκαν με την τελετή καταβύθισης νερού από τον ποταμό Σπρέε και τον Γάγγη στον στολισμένο πύργο ύψους 17 μέτρων.

Στην τελετή παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η τοπική υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Φραντσίσκα Γκίφαϊ, η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Κανσέλ Κιζίλτεπε, ο δήμαρχος του Νόικελν Μάρτιν Χίκελ και ο Ινδός πρέσβης Αζίτ Γκουπτέ.

Εντυπωσιακά εγκαίνια στο Βερολίνο: Ο ινδουιστικός ναός Σρι Γκανέσα στο Νόικελν ολοκληρώθηκε μετά από δύο δεκαετίες και κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.Oι εορτασμοί για τα εγκαίνια του ινδουιστικού ναού στο Νόικελν του Βερολίνου ξεκίνησαν την Τετάρτη και κορυφώθηκαν την Κυριακή, παρουσία εκατοντάδων επισκεπτών. Η πιο εντυπωσιακή στιγμή ήταν όταν ο με έντονα χρώματα στολισμένος πύργος του ναού, ύψους περίπου 17 μέτρων, καταβρέχτηκε με τη βοήθεια γερανού με νερό από τον ποταμό Σπρέε, αλλά και τον Γάγγη στην Ινδία. Μεταξύ των παρευρισκομένων στην τελετή ήταν η τοπική υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων του Βερολίνου, Φραντσίσκα Γκίφαϊ, η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Κανσέλ Κιζίλτεπε και ο δήμαρχος του Νόικελν, Μάρτιν Χίκελ, καθώς και ο Ινδός πρέσβης, Αζίτ Γκουπτέ.



20 χρόνια για την ολοκλήρωση

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τον εμπνευστή του φιλόδοξου έργου, Βιλβανατάν Κρισναμούρτι, το συνολικό κόστος κατασκευής, ύψους περίπου 1,1 εκατομμυρίου ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από δωρεές. Ο σχεδιασμός για τον ινδουιστικό ναό στο βορειοανατολικό άκρο του πάρκου Χαζενχάιντε ξεκίνησε το 2005, ενώ η κατασκευή το 2010. Χρειάστηκαν, επομένως, περισσότερα από 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί ο ναός, που είναι αφιερωμένος στον ινδουιστικό θεό Γκανέσα.Η πρόσοψη του λεγόμενου Βασιλικού Πύργου είναι διακοσμημένη με περισσότερα από 200 γλυπτά, φιλοτεχνημένα από Ινδούς τεχνίτες. Πίσω από αυτήν βρίσκεται η κεντρική αίθουσα του ναού, η οποία στεγάζει τον κύριο βωμό και αρκετούς πλευρικούς βωμούς. Ο ναός είναι ανοιχτός σε όλους τους επισκέπτες καθημερινά από τις 4:00 έως τις 6:00 μ.μ.Το νέο σημείο αναφοράς των ΙνδουιστώνΣύμφωνα με τον σύλλογο διαχείρισης του ινδουιστικού ναού, ο συνολικός χώρος έχει έκταση 5.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει μισθωθεί από τον δήμο Νόικελν για 85 χρόνια. Στη γερμανική πρωτεύουσα υπάρχουν τρεις επιπλέον χώροι προσευχής Ινδουιστών, συμπεριλαμβανομένου του Ναού Μούρουγκαν στο Μπριτς, που ανήκει στο Νόικελν. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του κρατιδίου Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, περισσότεροι από 48.000 Ινδοί πολίτες ζουν και εργάζονται σήμερα στο Βερολίνο.Πηγές: epd, rbb24

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