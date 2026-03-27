Πρεσβεία Ιράν: Προσωπικές αναρτήσεις δεν απηχούν τις θέσεις της Τεχεράνης

Οι αναφορές σε προσωπικές αναρτήσεις δεν αντανακλούν τις επίσημες θέσεις της Τεχεράνης, αναφέρει η ιρανική πρεσβεία στην Ελλάδα, με αφορμή δημοσίευμα της «Καθημερινής» που έκανε λόγο για κατηγορίες του Ιράν κατά της Ελλάδας και του Αζερμπαϊτζάν για βοήθεια στο Ισραήλ, μέσω ανάρτησης (από ιδιωτικό λογαριασμό) στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

Όπως αναφέρει η ιρανική πρεσβεία, «απορρίπτει το εν λόγω δημοσίευμα, το οποίο επιδιώκει να παραποιήσει τις επίσημες θέσεις του Ιράν και να δημιουργήσει εσφαλμένες ερμηνείες».

«Οι αναφορές σε μεμονωμένες και προσωπικές αναρτήσεις, που στερούνται αξιόπιστης και επαληθεύσιμης τεκμηρίωσης και επιχειρούν μεροληπτικά, μέσω αόριστων παραπομπών, να παρουσιάσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, δεν αντανακλούν τις επίσημες θέσεις της Τεχεράνης. Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα και την αμοιβαία κατανόηση», τονίζεται ακόμη.

2/3 — Emb. I.R. Iran in Athens (@IRANinGREECE) March 27, 2026

Πηγή: skai.gr

