«Εντός του έτους θα ολοκληρωθεί παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης, έτσι ώστε τα αυτοκίνητα που έρχονται μέσω της Αττικής Οδού από το αεροδρόμιο με προορισμό τη Λαμία, να βγαίνουν 150 μέτρα πιο κάτω, κάτι που θα βοηθήσει στο κυκλοφοριακό», δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ανέφερε ταυτόχρονα ότι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι ένα σημαντικό έργο που επίσης θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του αστικού κέντρου.

Όπως δήλωσε, το έργο έχει δημοπρατηθεί πλέον, υπάρχει ανάδοχος και σε λίγους μήνες θα υπογραφεί η σύμβαση ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία σε τρία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι θα καταργηθεί ένα φανάρι έξω από τα ναυπηγεία και η γέφυρα Σχιστού θα αποκτήσει μια νέα λωρίδα.

Επίσης, προχωρά και η γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα που περνάει από 15 σημαντικές περιοχές.

Για το μετρό της ΘΣΝ ο υπουργός δήλωσε ότι έχει συμβάλει θετικά τους τελευταίους 16 μήνες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σημείωσε ότι σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, λόγω του μετρό, καταγράφεται 15% μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, ενώ εντός του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι στις αρχές καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 (Κεντρικής Ελλάδος), από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, το οποίο δίνει πρόσβαση σε μια περιοχή που ήταν σχεδόν απομονωμένη.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για 45 χιλιόμετρα για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πόροι ύψους 480 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ερωτηθείς για την Ιόνια Οδό δήλωσε ότι συνεχίζονται κάποια έργα ακόμη λόγω κατολισθητικών φαινομένων, σημειώνοντας ότι η ευθύνη βαρύνει τον παραχωρησιούχο.

Πηγή: skai.gr

